「郭台銘百分百會選！」資深媒體人曝六大關鍵動作

2019-08-24 09:20 聯合新聞網 綜合報導



鴻海創辦人郭台銘（中）、台北市長柯文哲（左）、立法院前院長王金平（右）昨一同出席八二三砲戰紀念活動，三人相互握手合照。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲邀請鴻海集團創辦人郭台銘、立法院前院長王金平出席昨天舉行的「八二三砲戰六十一周年音樂饗宴」，三人終於同台，合作動向仍是外界關注焦點。資深媒體人尚毅夫表示，郭台銘百分之百會參選，可從六大動作看出端倪。

尚毅夫在政論節目《鄭知道了》上指出，郭台銘百分之百會參選，他也舉出六大動作，包括發言人系統增加成員；郭團隊組出辯論小組；電視廣告策畫的評選已經結束，並選出專業團隊；郭團隊做了「非常大的」、2萬個樣本數的民調；本週郭的幕僚會議，已經開始針對郭參選後的可能面臨的負面攻擊進行討論；連署APP開始運作。

尚毅夫表示，一個沒有要積極參選的人，做這些事情幹什麼？資深媒體人王時齊也說，郭台銘積極尋求學者寫白皮書，可見其參選決心。尚毅夫則說，此動作一直都有，只是近期更積極。

尚毅夫說，郭台銘多次與國民黨的人見面，如與前台北市長郝龍斌見面、和國民黨榮譽主席連戰通過電話、和國民黨主席吳敦義派來的人談過話，只是會面結果似乎都不太理想。

尚毅夫表示，郭選不選與柯、王兩人是否聯盟密切相關，他指出，818郭柯王同台破局後，柯陣營突然安靜、不再對媒體亂放話了，在郭、王見面後，口徑一致表示沒有破局，柯陣營則開始自我約束，承諾不再隨意發言，避免聯盟解散危機。

尚毅夫說，「郭、王誰選」已有默契的解決方式，正選人應會是郭，但王是「正」抑或是「不選」，需之後才會較為明朗，三人在823見面正是宣告「這聯盟持續進行中」，預計8月底就會有明確的角色定位與結果。

823三人同台時，活動上郭、柯、王都不受訪，三人合照或入座時，郭台銘大都站中間，讓誰是主位留下想像空間。不過柯文哲說，他是主人，以客為尊，大家平均分配。柯致詞強調「即使我們有不同的過去，但是我們有共同的現在，繼續走向共同的未來」，並感謝郭、王共襄盛舉，柯也說「重點不是結盟，是有沒有符合台灣社會需要，這只是一個開始而已，重點不在選舉輸贏，是怎麼做可以讓台灣在可見未來，能平安度過關鍵時期」。