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「郭柯王」牽手合影 823結盟意在言外

2019-08-23 14:37台灣醒報 記者張元融╱台北報導

「郭柯王」3人會中比鄰而坐、會後手牽手合照，全程未談及選舉！繼18日桃園三結義破局後，23日郭台銘王金平一同受台北市長柯文哲之邀，出席北市政府舉辦的八二三紀念音樂會。此是否為郭柯王結盟的起手式？柯文哲說，第3組空間一直存在、這只是一個開始而已。

柯特別感謝郭、王

柯文哲致詞表示，八二三砲戰是兩岸分隔後，台海最重要的一場戰役，此場戰役的勝利也確保了台海和平與台灣繁榮。可以跟大家一起緬懷過去、珍惜現在、展望未來，他覺得很感動。此外，除了向八二三戰友及眷屬們致意，他還特別感謝郭、王2名特別來賓共襄盛舉，讓這場盛會更具意義。

郭未受訪、王語帶玄機

王金平說，受柯市長邀請參加八二三紀念活動，沒有任何目的。他強調，3方目前都還沒談到合作問題，「以後看看因緣怎麼樣再說吧。」郭台銘則未接受訪問，僅在上車離去前簡短說：「捍衛中華民國自由民主的決心，永不改變。」

針對此是否為郭柯王結盟起手式，甚或如外傳的「郭台銘選總統、王金平組織地方、柯文哲進軍國會」？郭陣營幕僚蔡沁瑜受訪表示，這個問題講很久，感覺大家已經把位置分配好了，但3人並沒有談到分配情況。她還說：「好朋友見面不需要敲鑼打鼓，3人都憂心台灣的未來，結盟這兩個字是多餘的。」

三人會後與身後F86軍刀機合照時，不僅節奏默契佳，還變換陣型「輪流站中間」，是否要避免被外界做過多聯想「誰是主誰是客」？柯文哲說，「當然今天那場合我們是主人，以客為尊，給大家平均分配也好」。

吳敦義：未談選舉很敬佩

「郭、柯、王沒有講到選舉、不和平的話，我很欽佩。」國民黨主席吳敦義行程中受訪回應，國家應在「九二共識、一中各表」的基礎上，維持兩岸和平穩定發展，再也不要發生八二三炮戰這種憾事，兩岸和平共處是百姓和政府最大的心願。

王金平、郭台銘、柯文哲分別以一身深藍、淺藍、白色西裝握手合影。（photo by...
王金平、郭台銘、柯文哲分別以一身深藍、淺藍、白色西裝握手合影。（photo by網路截圖）
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