觀察站／三方結盟？ 攤牌關鍵時刻近了

2019-08-22 00:17 聯合報 記者陳洛薇 聯合報 記者 王寓中



台北市長柯文哲（左起）、鴻海創辦人郭台銘、國民黨立委王金平。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 二○二○總統大選，國民黨陷入整合難題，主帥韓國瑜日前親自北上，向黨主席吳敦義求援，希望盡速促成黨內整合，吳被逼上火線，親自向郭台銘喊話，但郭王明天就要和台北市長柯文哲合體同框，很不給吳主席面子。

對於吳主席以七天為限邀約，郭台銘稱要關注香港、中美貿易戰、朝鮮半島等國際產經情勢，沒空跟吳主席見面，給了個軟釘子，但昨晚卻主動公布要到音樂會跟柯文哲同台，明顯冷熱有別。

郭台銘、柯文哲、王金平周五合體同框，是否代表三人正式合盟參選二○二○，知情人士說，目前三方仍以柯文哲動作最大，也最急，「這是必然的過程，但不代表最後的結果」，郭的動向不到最後一刻不會攤牌，但至遲八月底、九月初，三方能否同調合盟，將進入最後的關鍵時刻。

據了解，郭台銘對是否參選二○二○，一直有主觀的看法，但客觀的情勢及有無勝選可能，幕僚贊成及反對參選，是一半對一半，由於到了九月正式登記連署仍有一段時間，郭台銘應還不急於出手表態，但在柯陣營不斷鼓勵勸進，加上韓國瑜做為國民黨總統參選人的爭議不斷，郭提前表態的可能性也不能完全排除。

據知情人士指出，除了柯文哲不斷勸進郭台銘，郭台銘和王金平如何合作，雙方也進到最後深水區的會談，包括如何配和如何合作的各種選項可能，一旦郭柯合，對於是否參選到底，王金平也要做出最後決定及他在合盟中的角色定位。

據指出，由於郭台銘是否參選牽動柯文哲九月後的動向，如果郭參選，柯文哲就可盡早解套，如果郭到九月後還不表態，柯就將面臨是否參選的決定，因為柯成立台灣民眾黨，要能在立委選舉拿下一席之地，一定要有總統的母雞，郭不當，柯就得自己扛。