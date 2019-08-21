蔡總統說「你們應對某人道歉」 藍綠再舌戰

2019-08-21 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中報導



總統蔡英文十七日在台中的「辣台派開講」說「你們應該對某個人（意指林佳龍）道歉」，此事在網路發酵，有社群發起向林佳龍、蘇貞昌與陳其邁道歉活動， 酸三人「落選後卻高升，真該道歉！」台中市國民黨議員昨批林佳龍四年執政，讓台中債台高築，台中人要道什麼歉？林佳龍辦公室對此則回應，蔡總統只是表達惋惜，選舉讓支持者失望，會更謙卑檢討。

蔡英文日前到台中舉行「辣台派開講」，她說台中的驕傲是綠川、台中花博，但這些驕傲現在都有點模糊。蔡英文更對在場的人說「你們應該對某個人說抱歉」，隨後請在場的林佳龍站起來向聽眾致意。蔡說，市民的選擇自己要負責任，呼籲市民明年總統選舉及下次市長選舉別再選錯人。

蔡英文這席話網路瘋傳影片，不少臉書社群發起「道歉運動」，有人說要一併向蘇貞昌、陳其邁道歉，竟然讓選輸前三名選後還可升高官，「記得明年一月跟蔡英文道歉！」酸到最高點。

總統蔡英文「道歉說」發酵，台中市國民黨議員左起李中、黃馨慧、楊正中與羅廷瑋指市民投票，毋須道歉。記者陳秋雲／攝影 分享 facebook

國民黨台中市議員李中、黃馨慧、楊正中與羅廷瑋昨開記者會，批林佳龍市長四年，累積舉債千億，台中花博花了上百億元負評高漲、與德國一人公司簽海水採礦MOU讓台中蒙羞，蔡英文一句「請台中人向林佳龍道歉」，意外引起藍營再打林佳龍。

李中表示，「是多大的權力傲慢，才要選民跟落選的市長說抱歉？」蔡英文說花博和綠川都是台中人的驕傲，但花博花了百億，門票收入究竟多少？現在還有十幾個疑案由司法調查中，整治綠川的確改變景觀，但附近商店連小七都開不下去，證實帶動不了商機。

楊正中指出，林佳龍四年造成市府現在可舉債空間扣除警示性額度，剩不到一百億，台中的建設空間已被林揮霍殆盡，無知的人才會說出這種要選民道歉的話。

市議會民進黨團表示，蔡英文是陳述事實，台中市民自有公斷。林佳龍台中辦公室回應，過去四年台中的建設與進步，盼地方與中央共同努力延續，別因地方政權輪替而中止或擱置。