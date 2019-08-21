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民調／韓蔡對決很拉鋸 三腳督郭、柯墊底

2019-08-21 14:48台灣醒報 記者張元融╱台北報導

競爭力論壇20日發布2020總統立委大選最新民調。（photo by張元融／台灣...
競爭力論壇20日發布2020總統立委大選最新民調。（photo by張元融／台灣醒報）
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「無論是郭或柯參選，都將由蔡、韓爭勝，郭、柯敬陪末座。」泛藍的台灣競爭力論壇20日發布2020總統立委大選最新民調表示，在三腳督或四腳督情況下，蔡、韓的支持度在拉鋸中，勝負都在誤差範圍內。

在這份2020總統立委大調查中，「蔡韓柯」對決：韓國瑜32.6％、蔡英文32％柯文哲19.8％；在「柯不挺郭」的情況下「蔡韓郭」對決：蔡英文31.6％、韓國瑜30.2％、郭台銘23.9％。

特別的是，在「柯挺郭」的情況下「蔡韓郭」對決，蔡英文32.6％、韓國瑜31.6％、郭台銘21.3％，郭台銘支持度掉2.6%。

「不管三腳督、四腳督，都是蔡、韓爭勝，郭、柯只能敬陪末座，最後都會被棄保。」台灣競爭力論壇理事長龐建國說，柯文哲是為了延續政治生命，才需要出來參選，但郭台銘的初衷若是下架蔡英文，就應回歸國民黨。他認為韓國瑜民調已觸底回升，「換瑜」將成假議題。

在不分區立委各黨支持度上：國民黨35.9％、民進黨27.4％、台灣民眾黨4.1％、時代力量1.9％。政黨支持度：國民黨34.8％、民進黨26.6％、民眾黨5.9％、時力4.1％，一邊一國則0.1％。謝明輝指出，由此可見，「國民黨支持度大於韓國瑜，蔡英文支持度大於民進黨。」然而，這份調查受訪者的政黨傾向，藍佔34.8%、綠站26.6%。

世新大學新聞傳播學院前院長彭懷恩認為，蔡英文在反送中事件、韓國瑜在經

濟民生議題仍佔優勢，但柯文哲過去在世代間的優勢已丕變。他說，蔡英文近期的民調上升，與美國F16V對台軍售有關，且至少有3%的支持度來自「時代力量中小綠的回歸。」他也斷言，張善政組織國政顧問團對韓是加分，韓國瑜將可止跌。

「我不知道智商157的柯文哲，最後為什麼會去成立黨？」彭懷恩說，柯文哲成立民眾黨反而造成支持度的耗損，因為有許多支持柯的民眾，就是不喜歡政黨政治，喜歡柯的素人直白政治；但民眾黨的出線也順勢瓦解了時代力量。

「柯文哲、黃國昌若不御駕親征，民眾黨與時力恐泡沫化。」謝明輝指出，柯文哲和黃國昌若想拉抬立委選情，應出馬競選2020總統，否則媒體聲量不在，恐遭邊緣化。龐建國說，民眾黨若無法展現出亮眼的不分區名單，前途堪憂。

針對「國民黨開除陳宏昌黨籍」的看法，37.4％民眾支持、23.3％不支持；「國民黨開除楊秋興黨籍」部分，41.7％支持、22.8％不支持。「國民黨支持者更有約7成贊同此2事」謝明輝指出，國民黨內有人想透過黑韓獲得選票，但此舉破壞團結，踩到基本團結底線，獲得黨內與社會的普遍支持。

此份民調並未納入手機，資料依「性別」、「年齡」及「教育程度」、「地區」加權以與母體比例相符，有效樣本共1083份。謝明輝強調，台灣競爭力論壇設計出題目後，交由全國公信力的民意調查公司執行，此民調並無機構效應。

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2020選舉民調柯文哲蔡英文韓國瑜郭台銘

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