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郭柯王能不能合？ 詹惟中翻佛書解「法眼淨」三字

2019-08-20 15:02聯合新聞網 綜合報導

柯文哲、郭台銘、王金平之間是否合作，引起外界關注。圖／聯合報系資料照片
柯文哲、郭台銘、王金平之間是否合作，引起外界關注。圖／聯合報系資料照片
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近日關於郭台銘柯文哲王金平三人如何合作2020總統大選的議題，外界議論紛紛，甚至有不少人質疑郭柯王是否破局，對此，命理專家詹惟中在談話節目中透過翻佛書的方式，分析出三人若要完全合應該是機率很低，但若是柯拉郭的話，兩人將會創造出很大的力量，而最後他也建議韓國瑜放下身段，若是郭柯王有人合體的話，「韓換」會比換韓來得更好，對藍營幫助更大。

命理專家詹惟中在談話節目「國民大會」大談郭柯王合作的看法，他請主持人陳鳳馨翻開「星雲大師一筆字書法」這本佛書，透過翻佛書的方式解析三人之間的關係，陳鳳馨翻出了「法眼淨」三字，詹惟中說從這三字的象形指事會意形聲轉注假借來看，「法中帶水，水水相生，代表彼此之間像水，但法中帶一個去，來來去去，去的機會多，來的機會比較少，是不合的。」他表示雖然在豬年時互相有一個溝通的機會，但之後一段時間就會離開。

另外他也說「眼中帶一個目，彼此互相看對方，要看不看順眼為原則，而爭帶三點水，雖開始合，但最後變成爭，爭帶一把刀，又帶一個丁為火，水火剋」，因此這三人要完全合機率很低，但他也說若是其中兩位的話則不一定。

詹惟中進一步表示自己熟讀德川家康傳，對政治有某種程度的敏感，他發現今天這個局最漂亮的是柯P，若是柯文哲把他的貴人郭台銘拉進來的話，以姓名學跟運勢來看的話是絕對加分的，因為柯P是一個有權有名但沒利的人，而郭台銘卻是有錢有名但沒有權，因此兩人若合體會像原子彈一樣厲害。

最後詹惟中也對韓國瑜提出建議，他表示「一定要跟韓市長做一個建議，放下身段會舉得更高，如果你一放手的話會抓得更多」，他說若是郭柯王3個或2個宣布合體的時候，建議韓市長直接宣布拱手讓郭台銘參選，只要郭董不脫黨參選，對藍營對國家都是加分的，因此若韓讓郭的話就是「韓換」，不是換韓，這樣郭之後也會對韓非常禮遇，韓市長也可被推到最高的地位。

郭柯王動向讓外界如霧裡看花，柯文哲今受訪被問到郭台銘出選考量是否在等「換韓」，他則說郭要不要參選有他自己的考量就是順其自然，至於三人合體，如果台灣社會有需要就會出現；而郭台銘辦公室也表示三人並未破局，但若要結盟仍須理念一致。王金平則是自爆剛與郭台銘見過面，並說三方合作方向未改變，希望發揮中道的力量。

2020選舉郭台銘韓國瑜柯文哲王金平

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