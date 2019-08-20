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公文戰、軍購案 蔡英文韓國瑜再攻防

2019-08-20 14:49聯合晚報 記者張文馨／台北報導

蔡英文總統今天將矛頭對準高雄市長韓國瑜，批評韓國瑜公文照可能是沒批的公文，或是借...
蔡英文總統今天將矛頭對準高雄市長韓國瑜，批評韓國瑜公文照可能是沒批的公文，或是借來照相的。 記者陳柏亨／攝影
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蔡酸公文借來照相用的 韓批不是愈多愈好

蔡英文總統今天將矛頭對準高雄市長韓國瑜，她除了批評韓國瑜的公文照，可能是沒批的公文，或是借來照相外，對於韓國瑜談論美國對台軍售的聲明，蔡英文也質疑說，「不清楚韓市長是用什麼身分發聲明」。

連日來，韓國瑜批公文的事情，成為藍綠攻防焦點，韓國瑜昨天中午在臉書開直播，秀出「公文等身」，反擊外界質疑。蔡總統今天受訪表示，她也看到那張照片，那麼多的公文，不知是在韓國瑜的房間裡還沒批、累積的，還是從其他地方借來照相用的公文。

蔡英文更語帶諷刺說，韓國瑜的影片有正面訊息，就是他強調自己會把市長做好，韓國瑜還有三年多可以證明。

高雄市長韓國瑜表示，特別把公文堆出來(見圖)，呈現出一個反差，就是公文批得愈多，...
高雄市長韓國瑜表示，特別把公文堆出來(見圖)，呈現出一個反差，就是公文批得愈多，並不代表效率愈好。 記者劉學聖／攝影
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蔡質疑韓回應軍售身分 韓回立場都是一貫的

此外，被問到到韓國瑜昨發聲明談論美國軍售，蔡英文先說「不清楚韓市長是用什麼身分發聲明」，歷來有軍購案時，國民黨都冷嘲熱諷；她接著又說，「樂見至少國民黨候選人採取正面態度看這件事情」。

另，獨派人士透露，前總統陳水扁在11日曾和初選落敗的行政院前院長賴清德見面，從賴清德的話語中，幾乎確認蔡賴配破局。蔡總統說，她和賴清德的溝通情況不錯，民進黨團結也不會有問題，她將在適當時機提出副手，組成最強組合。

【記者王慧瑛、蔡孟妤／高雄報導】高雄市長韓國瑜昨天發新聞稿，對美國售台戰機表示感謝，蔡英文總統今天受訪酸說，她不清楚韓國瑜用什麼身分發這樣的聲明，韓國瑜今天回應說，國民黨對於國防政策的主張一向是「防守而不攻擊」、「避戰而不求戰」，對軍售立場都是一貫的。

韓國瑜也反擊說，台灣必須維持有效且足夠的防禦力量，同時有正確務實的大陸政策，創造維護兩岸和平，「政治人物不應該為了追求個人的政治利益，主動挑起台海緊張情勢」。

至於批公文一事被蔡總統等人嘲諷，韓國瑜說，以前行政院長蘇貞昌，被說把自己當成蘇科長，他是希望我們整個政府部門跟民間能了解，不是說批公文批得愈多，就代表行政效率愈高，要相信文官體制，也要相信分層負責，及高度的授權與尊重。

韓國瑜說，前陣子大家抨擊他，都認為公文越多代表愈認真、效率愈好，特別把這個公文堆出來，呈現出來一個感覺、一個反差，就是說公文批得愈多，並不代表效率愈好，如果每天一個首長都溺在公文海裡，並不能帶來強大的行政效率。

美國在台協會(AIT)處長酈英傑今率團訪問高雄，並將與高雄市長韓國瑜會面，韓國瑜說，沒預設任何話題，透過交談自然而然會知道要談什麼。

高雄市長韓國瑜昨天發新聞稿，對美國售台戰機表示感謝。蔡英文總統今天受訪酸說，不清...
高雄市長韓國瑜昨天發新聞稿，對美國售台戰機表示感謝。蔡英文總統今天受訪酸說，不清楚韓國瑜用什麼身分發這樣的聲明，韓國瑜今天回應說，國民黨對於國防政策的主張一向是「防守而不攻擊」、「避戰而不求戰」，對軍售立場都是一貫的。 記者劉學聖／攝影
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2020選舉蔡英文韓國瑜

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