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郭柯王何時會？王：融合理念中 郭：會面非難事

2019-08-20 00:06聯合報 記者鄭媁、林麗玉／台北報導

立法院前院長王金平昨對郭柯王是否合作表示，就是希望一起發揮中道力量讓國家安定、經...
立法院前院長王金平昨對郭柯王是否合作表示，就是希望一起發揮中道力量讓國家安定、經濟發展。 記者潘俊宏／攝影
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郭柯王三人結盟能否成形，引發關注。被問到本周是否會先有「郭王會」時，國民黨立委王金平昨天表示，剛剛見面過不久，本周還沒約；郭台銘辦公室則表示，沒這項行程規畫，郭、王是好朋友，電話本來就很暢通。

繼日前三人合體破局後，「郭柯王」結盟是否不變，王金平昨天表示，應該可以說大家有共同的目標，希望一起發揮中道的力量，讓國家安全、社會安定、經濟能發展，大家都往這個方向在共同努力。

郭王是否要推柯文哲選二○二○總統？王金平直呼怎麼可能，現在還不必談到這樣子，總有一天會有答案。他重申，現在三人的關係是，大家盡量在融合彼此間的理念，希望建構出一個為整個中華民國好、為台灣好、為人民好的理想總目標出來。

外傳三人見面地點選在廟裡見，有可能會在關公面前談事情？王金平笑稱，應該有這個機會，「我們都敬重關公，都是崇信關公，所以彼此間都有關公弟子的兄弟情誼」。

距離獨立參選的連署截止日是九月十七日，王金平說，上天總有安排路給我們走，所以不必在乎什麼時候、哪個日期，「上天有路給我們走，我們就走。」至於南投縣長林明溱日前嗆「不合作就退黨」，王金平則說，這是假設性議題，他不回應。

郭台銘陣營表示，三人會面的細節很多，但不是難事：先由幕僚會面或通電話安排細節，三人才會正式見面，現在都尚未確認。對於柯文哲是否有時間壓力？郭幕僚提到，大家在合作的基礎上，沒有誰給誰壓力，柯比較急可以理解，但大家討論的方向，可以盡快就會盡快。

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