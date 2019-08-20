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韓國瑜感謝美軍售：當選會強化台美國防關係

2019-08-20 00:03聯合報 記者劉宛琳程嘉文蔡孟妤／連線報導

對美國總統川普證實已批准售台F-16戰機，國民黨總統參選人韓國瑜（中）昨透過競選...
對美國總統川普證實已批准售台F-16戰機，國民黨總統參選人韓國瑜（中）昨透過競選總部發中英文聲明表示感謝。 圖／聯合報系資料照片
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美國總統川普批准對台軍售六十六架新一代F-16戰機，國民黨總統參選人韓國瑜昨天表示感謝。他說，未來擔任總統，將會繼續強化台美國防與安全關係，善盡和平捍衛者的角色。

韓國瑜昨天透過競選總部發布中英文版本聲明表示，創造及維護兩岸和平，除了要有正確務實的大陸政策之外，也要有堅強的軍事力量做為後盾，在台灣海峽軍事力量失衡嚴重的情況下，國軍除了循序進行武器裝備汰舊換新，建構新一代戰力有其必要性及急迫性。

韓國瑜強調，「兩岸政策與國防政策是相輔相成的，缺一不可」，可惜民進黨政府的兩岸政策與國防政策彼此矛盾，一方面製造兩岸對抗，另一方面再來強化軍事。韓主張，兩岸和解與堅實國防能保障中華民國的主權與安全，也才能讓各行各業興旺發展。

韓國瑜陣營在川普證實對台軍售案後立刻同時發出中英文版新聞稿，顯然有備而來。對此，藍營人士表示，二○一六年敗選後，國民黨對美溝通工作大不如前，這次必須立刻回應，以免再給對方可乘之機。

對於此次美方在國防部安全合作局（ＤＳＣＡ）正式公告軍售前，川普就提前證實。韓陣營國防顧問之一的淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正說，明年是美國大選年，川普當然是為了收割創造商機與就業機會的利益。

黃介正說，美台商會每年都會在美國舉行「國防工業會議」，今年將於十月六日至八日舉行，國政顧問團的「國防三人組」陳永康、田在勱、黃介正這次將以國民黨（韓陣營）代表身分出席。

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