查賄兼防假訊息 蘇貞昌：信賞必罰

2019-08-19 15:36 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



行政院長蘇貞昌19日於《檢警調廉政高層首長選舉查察座談會》致詞表示，希望今年（2020總統選舉）能繳出漂亮查賄成績單。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 「人民期待一場公正、乾淨的選舉！」因應明年1月總統、立委二合一選舉，全台各地檢署於7月成立「查察賄選及暴力督導小組」，強調跨機關合作。行政院長蘇貞昌19日於《檢警調廉政高層首長選舉查察座談會》對台下數百查賄單位首長宣誓，他帶領執政團隊，一定「信賞必罰。」

假訊息干擾查賄

蘇揆勉勵致詞表示，查賄重點將不只是傳統的金錢、暴力，還有來自國內、外的假訊息。犯罪型態正在改變，各單位應與時俱進，切勿讓「魔高一丈，道高卻只有一尺，」而是「魔高一尺，道高一丈。」他期勉檢、警、調、廉政單位能組織起來，「讓行政機關之間不是彼此扞格，而是配合」，繳出漂亮查賄成績單。

內政部長徐國勇致詞時，當眾重申蘇揆的「快賞快罰、重賞重罰」原則，明令怠忽職守者，必重罰。他特別指出，移民署因與新住民接觸廣泛，也應有偵查權，他將要求移民署各地大隊長向各地檢察長報告情況，也請法務部各地檢查長針對相關法規給予協助。

針對幽靈人口問題，徐國勇說，2018年九合一屬小選區選舉，幽靈人口較為嚴重；2020年屬大選區選舉，則較不嚴重。至於蘇揆強調的假訊息，他則說，假訊息問題確實在各國選舉中造成不公正、不公平的狀況，且假訊息經常造成查賄作業的困難，須請警政署刑事警察局特別協助各單位應對。

蘇揆：蔡總統持家

針對總統蔡英文批評韓國瑜國政顧問團是馬政府時的「633團隊」，蘇貞昌受訪時說，他們不就是「打混10幾年，害了台灣的那些人嗎？」他指出，「蔡政府不但為人民減稅，而且福利增加。」他還說，去年度中央總預算剩餘一千多億元，明年更是22年來總預算案歲入歲出編列達到平衡，「蔡總統較會持家」。

針對韓國瑜18日赴新竹造勢時，他說：「如果那個麥克風還是講不出話來，我就懷疑是民進黨動手腳」，批評蔡政府用國家機器打壓他。蘇貞昌回應：「如今已進入民主時代，都可以開直播了，韓國瑜竟還留在戒嚴的時代、戒嚴心態。」

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