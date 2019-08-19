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郭王期待上演「換柱2.0」？她預測會面破局後郭柯王動向

2019-08-19 13:17聯合新聞網 綜合報導

柯文哲、郭台銘、王金平。本報系資料照
柯文哲、郭台銘、王金平。本報系資料照
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距離2020大選時間越來越近，原先盛傳剛成立「台灣民眾黨」的台北市長柯文哲將與鴻海集團創辦人郭台銘，以及前立法院長王金平18日會在桃園宗教活動見面，最終因郭、王沒有出席，確定破局。但三方也並未把話說死，不排除未來還是有見面可能。近日前立委鄭麗文也分析三人未來可能動向，包括藍營是否再次上演「換柱2.0」及王金平堅持參選動機。

前立委鄭麗文接受《中評網》專訪時分析，事實上郭柯王三人結盟並不容易，她直言，若從柯文哲角度出發，「他期待郭脫黨參選」，協助撐起第三勢力空間，贏得政黨票，這才是他打的如意算盤，因為以現今局面來看，「柯直接參選勝算不高」，才會希望與郭陣營結盟。

鄭麗文分析，郭王兩人至今動向模糊，是否在等藍營可能如2016年「換柱風波」換掉韓國瑜？她認為若郭王兩人在期待這些「很不切實際」。鄭麗文強調郭台銘參選關鍵因素在於，「他仍在觀察藍營局勢以及韓國瑜狀態」，但絕對不能低估郭台銘參選的決心。

鄭麗文表示，至於王金平為何至今仍堅持參選，她指出「王金平下了很大決心，四年前要選沒選，這次是他人生最後機會」，鄭麗文說，依照王金平邏輯現在只有「兩條路」，第一，他自己下去選2020；第二，棄選，改支持郭台銘，她解釋只有郭能讓王金平棄選，「王要支持柯，不如退休」。

2020選舉鄭麗文王金平郭台銘韓國瑜柯文哲台灣民眾黨
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