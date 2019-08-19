新聞眼／整合棘手 蔡韓最大的敵人是自己

2019-08-19 00:00 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 丘采薇 、鄭媁



距離總統大選只剩五個月，藍綠仍有整合危機。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

距離明年總統大選只剩五個月，藍綠雖都已定於一尊，背後卻是錯綜複雜的整合危機。雖然外部環境空前激烈，此刻內部問題卻更棘手，無論蔡英文或韓國瑜，恐怕最大的敵人都是自己。

民進黨總統初選從六月初結束至今，蔡英文與行政院前院長賴清德雙方陣營仍互信薄弱，目前關於整合的訊息多半是放話或揣測，再加上民進黨中央與部分英派也有誤會未解，上周立委王定宇甚至在中常會上怒辭中常委，直指黨中央人事「小圈圈決策」。對照蔡對外宣示民進黨「前所未有的團結」，似乎形成強烈對比。

昨天以陳水扁為精神領袖的「一邊一國行動黨」成立，創黨大會人山人海，不時有人高呼「特赦阿扁」。回頭看今年三月民進黨立委補選，才靠扁登高一呼凝聚最後團結，為何現在扁需要藉由追隨者另組政黨來發聲？不禁令人質疑民進黨難道從來沒有真團結？

另一頭，國民黨整合也陷入膠著，在郭、王皆表明未接到黨中央的訊息後，才傳出吳敦義聯繫韓國瑜、郭台銘約會面，遭外界質疑慢半拍。而吳韓聯手談整合能否力挽狂瀾，仍有兩大難題待解，一是化解郭、王心結，二是消除黨內雜音的疑慮。

韓國瑜的國政顧問團成軍後，對黨內整合難題儼然注入一劑強心針，但初選後的裂痕仍隱隱作痛。韓國瑜雖在初選結束後陸續拜會黨內大老，還是無法挽救王金平、郭台銘與柯文哲合作局面，當務之急也只能再放下身段，與吳敦義分進合擊，盡所有資源力量促成整合，藍軍才有勝選契機。

韓國瑜定於一尊之後，陷入內憂外患，平日除了忙於市政，對外還得應付競爭對手的明槍暗箭，最近中評委趙守博、前高雄縣長楊秋興及黨代表敖博勝陸續開砲，凸顯國民黨內部不斷有人質疑韓的適任性，考驗如雨後春筍冒出，也說明韓國瑜的整合工作，恐怕不只限於郭台銘及王金平。