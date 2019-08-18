蔡英文酸韓國瑜：講國政前先把市政做好

2019-08-18 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／桃園報導



蔡總統表示，執政三年來的努力如同客家人的「硬頸」精神不怕挑戰。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

國民黨總統參選人高雄市長韓國瑜成立國政顧問團，總召集人前行政院長張善政質疑蔡政府會動用國家機器對付韓、打壓顧問團，要求蔡英文到媽祖廟、關公廟發誓不會這麼做；蔡英文昨天回嗆，韓的起手式讓人覺得這個團隊不讓大家可以期待，也沒有辦法期待。

蔡英文表示，國家機器絕對不會做這些事情，行政院長蘇貞昌也說過國家機器很忙，忙著發展經濟、忙著照顧人民，不會做這些事情。

蔡英文說，韓國瑜這個國政顧問團成立的起手式，竟然要她到關公廟、媽祖廟去發誓（國家機器沒有打壓），這個起手式讓人覺得這個團隊真的不能讓大家可以期待，也沒有辦法期待。她呼籲韓，講國政前「倒是要先把市政做好」。

對韓國瑜批評民進黨執政三年半弄得「台灣危險、人民貧窮」，蔡英文表示，她執政這幾年持續發展經濟，加薪、減稅，長照、托育等，都是在照顧人民，讓人民實際可支配的所得增加，負擔減少。

蔡英文反問韓國瑜，「當中國步步進逼的時候，難道我們要步步退讓，才算是不危險嗎？」她強調，當中國步步進逼的時候，我們更應該團結，強化自我防衛、保衛自由民主的決心才對。

蔡英文強調，這幾年來政府強化國防，讓人民可以受到國家足夠的保護，另一方面也強化台灣的民主，讓人民的意見可以自由表達，整個社會民主自由的生活方式，在台灣已經非常鞏固了。