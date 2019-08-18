國政顧問團功能 學者：視總統倚重與否

2019-08-18 20:49 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



韓國瑜陣營17日公佈逾百人顧問團名單，彰師大教授劉兆隆認為，候選人成立國政顧問團，目的是找各界具名望人士來擬定可行的公共政策，並為候選人政策背書。台師大教授曲兆祥也認為，主要功能在於競選時幫忙拉抬聲望，而國政顧問團是否發揮作用，端視總統的看重與授權。

李遠哲最早組顧問團

韓國瑜17日強調，國政顧問團未來除了要出政策白皮書，還要提出「如何化為行動」。顧問團總召張善政也說，十月起將固定每週發表二到三項政見。對此，台師大政治所教授曲兆祥指出，國政顧問團主要功能在於競選時幫忙拉抬聲望。

但前親民黨立委許淵國受訪時表示，當年陳水扁喊「有夢最美，希望相隨」，由李遠哲頂諾貝爾獎光環組織國政顧問團力挺，後來卻因對政策缺乏影響力，雙方漸行漸遠。他說，韓國瑜的顧問團「太學術界」，應該要組織一個接地氣的「捲起袖子做事團」。

顧問團為政策背書

師大政治所教授曲兆祥表示，國政顧問團跟內閣相比，沒有被賦予官銜職能，如果競選團隊是動態組織，那國政顧問團就相對靜態，主要在競選時拉抬聲望，當然，當選後可能與閣員名單重疊。民進黨大老林濁水也強調，顧問團主要是助勢用的，扮演敲鑼打鼓的角色。

「影子內閣」的概念源自議會制國家，在野黨為準備上台執政而設預備內閣，等到換黨執政時，自然而然就接任閣員。18日曾有媒體問及，此顧問團名單是否等於未來的影子內閣？韓國瑜回應：「絕對不談未來的職位問題。」劉兆隆指出，組閣權是在閣揆手上，且副總統、閣揆都還沒出來，現在談內閣確實言之過早。

但林濁水分析，韓的國政顧問團成員，許多都是以前馬英九政府的；而這些成員應該會希望有所表現，洗刷過去被批評的「鬼混、草包」名聲，當然也會有機會受韓國瑜的賞識提拔。

避談內閣名單

「顧問團在當選後所扮演的角色是否照舊，不確定性也很大。」劉兆隆舉例，過去曾任陸委會副主委的趙建民，此次任兩岸組召集人，是否即代表將來會擔任陸委會主委？並不見得。

民族發展學者施正鋒也以自身經歷為例說，他2016年曾任蔡陣營競選總部「族群政見召集人」，曾為蔡英文整理出原住民族9項政策。當時蔡英文曾答應他的政策，但在上任後不久就簡化為8項、在蘭嶼核廢料貯存場當初答應的政策「掛羊頭賣狗肉」，且客家相關政策也未落實，讓施正鋒從總統智囊團，轉為戳破蔡政府謊言的反蔡學者。

「候選人選前過早宣布內閣名單，會造成競選總部的分裂。」劉兆隆分析，選前競選總部應一致對外，若在選戰出期即公佈內閣名單，勢必造成內部爭權奪利的白熱化。也正因如此，我國歷任總統候選人，雖都會提出國政顧問團名單，但卻不敢輕易觸碰影子內閣的概念，即便是呼聲正盛時的宋楚瑜也如是。

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