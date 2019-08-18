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韓國瑜國政團成軍 批蔡執政讓「台灣危險、人民貧窮」

2019-08-18 00:07聯合報 記者王寓中／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜昨天成立「國政顧問團」時表示，「台灣安全、人民有錢」是他的競選主軸，蔡英文總統執政三年半來，卻是讓「台灣危險、人民貧窮」，台灣的情況愈來愈令人擔心，不但台灣民眾憂心，蔡英文更應向綠營支持者交代，執政三年半來，「交出一張什麼樣的成績單？」

還有一百位隱藏版名單

韓國瑜國政顧問團總召集人、行政院前院長張善政公布首波十九個分組、一百位顧問團成員，還有一百位沒有掛名，因為這些人有顧慮，「擔心會被查水表（找碴）、查稅」，甚至有成員被監聽；其中，國防組和文化組召集人不願曝光，他也表示是受「寒蟬效應」影響。

國民黨總統參選人韓國瑜（中）昨天成立國政顧問團，與顧問團成員合影。 記者曾吉松／...
國民黨總統參選人韓國瑜（中）昨天成立國政顧問團，與顧問團成員合影。 記者曾吉松／攝影
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張善政要蔡到廟裡發誓

張善政質疑蔡英文說不會用國家機器打壓韓國瑜，他要蔡英文到關公、媽祖廟摸著良心發誓，不會用國家機器對付韓國瑜，不會打壓顧問團成員；如果蔡英文發誓，接下來就可以再公布這百人名單。

韓指與張忠謀沒有接觸

國政顧問團就位後，韓國瑜的副手搭檔也受注目。針對外界點名台積電創辦人張忠謀，韓國瑜表示，國人對張忠謀伉儷都很欣賞、感佩，張忠謀是國際企業家、科技專家，又是台積電創辦人，夫人張淑芬熱心公益，社會有很好風評，但目前為止沒有任何接觸，副手傳聞完全是不確實的。

韓國瑜表示，蔡政府執政三年多來，兩岸緊張、國際空間緊縮、新南向交出不及格成績單，國家內部藍綠、各階層隱藏的衝突到處可見，百工百業都在擔心現在和未來的台灣，蔡英文總統到現在都無法說服人民，如何把「台灣危險、人民貧窮」扭轉為「台灣安全、人民有錢」，這是蔡英文要講清楚的；她更要說服綠軍，三年半執政到底交出一張什麼樣的成績單。

盼選戰回到政策面討論

近來一再被質疑私德的韓國瑜並指出，未來百人顧問團會把政策端出來，他並盼選戰不要淪為口水戰，能回到國家政策面討論。

韓國瑜表示，這次國政顧問團的組成，在與專家、教授聯繫過程中，「不去聯絡不知道，一去聯絡嚇一跳」，驚覺很多人擔心台灣的未來，也有很多人有熱情，想要服務、貢獻台灣。

「所有大型選舉的參選人都會提出政策白皮書，但提出之後，就好像秀才的工作做完了，卻缺少了一點東西。」韓國瑜稱許張善政做了跨時代的突破，著重在把這些想法化為行動、與各行各業結合，最後再轉化為國家的政策方針。

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