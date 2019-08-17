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郭柯王結盟破局？柯文哲：需要磨合 王金平：不會放棄

2019-08-17 23:55聯合報 記者楊正海王寓中鄭維真／綜合報導

國民黨是否會「換韓」，台北市長柯文哲認為，理智上不可能。 記者林伯東／攝影
國民黨是否會「換韓」，台北市長柯文哲認為，理智上不可能。 記者林伯東／攝影
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台北市長柯文哲今預定出席在桃園舉行的世界佛教青年僧伽會年會，但鴻海創辦人郭台銘和立法院前院長王金平都確定不現身。三人結盟是否破局？柯文哲昨受訪時說，長江有時候向北流，有時候向南流，但終究向東流，只要是台灣社會需要的，就「湊得起來」。

外傳「郭柯王」破局，是因柯文哲一直放話。柯文哲解釋，過去沒有彼此合作過，有些東西也許需要磨合；雙方的幕僚要更多的接觸來解決這些問題。

雖然桃園同框不成，但針對郭柯王之後的會面及合作，王金平昨天受訪表示，看情勢如何變化，大家都不會放棄，大家都有共同為中華民國生存發展努力的目標。

柯文哲說，其實他一開始有表明，如果是為了台灣好，都可以談。台灣社會不希望有這種政治分配，不要說政治分贓，應該想怎麼走對台灣會比較好，如果用這種邏輯思維，大家都坐下來談，怎麼做對台灣整體利益、人民最大福祉最好的就去做，很多爭議摩擦就可少掉。

至於會不會再找時間見面？柯文哲說，現在民意一夕數變，順其自然。

王金平昨表示「不會因為一點小事就破局」，也強調不會放棄，三個不同領域的人要磨合，不是一切都那麼順心。但只要大家有心，融合就會逐步達成。王金平演講時，也駁斥王柯會有談到總統、副總統之事。

柯文哲昨也接受東森財經新聞台節目「楷道論政」專訪，談到與高雄市長韓國瑜的關係。柯說，韓國瑜剛選上，他去高雄，韓刻意不見他；研判韓國瑜今年一月可能就規畫選總統了，並以「魔戒套上去拔不下來」比喻，從韓國瑜開始想選總統，整個人就扭曲掉了。

至於國民黨是否會「換韓」，柯文哲認為，理智上不可能，如果發生那就彗星撞地球，六千萬年一次，太困難。

2020選舉柯文哲韓國瑜王金平郭台銘
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