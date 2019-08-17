蔡英文台中開講 槓上中市府

總統蔡英文昨到台中市，提到台中市的執政者與中央不同政黨，過去的驕傲像綠川，現在有點模糊。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

總統蔡英文昨到台中市，提到台中市的執政者與中央不同政黨，過去的驕傲像綠川，現在有點模糊，很多政見地方現在沒做，沒關係中央有人做，但下次不要再選錯人。

台中市新聞局長吳皇昇表示，總統支持台中建設是好事，希望山海環線、捷運綠線延伸案等建設，中央都不分藍綠支持。

蔡英文昨天到台中參訪般若科技，也到西屯區福壽宮參拜，還私下到逢甲夜市吃小吃，下午舉行「辣台派開講」，現場湧入300人，交通部長林佳龍、立委張廖萬堅、黃國書、何欣純、洪慈庸、林靜儀等都到場。

蔡英文參拜完福壽宮說，台中市的執政者與中央不同政黨，但台中的需要中央全力支持，尤其現階段最需要交通建設，她特別找前市長林佳龍當交通部長，最能構符合台中的需要。

「辣台派開講」時，蔡英文提到台中的驕傲是綠川、台中花博，但「現在這些驕傲都有點模糊」，以前林佳龍的政見「大台中一二三」，大家都琅琅上口，但是現在還有人在做嗎？

「地方不做，但中央還有人做。」蔡英文對在場的台中人說，「你們應該對某個人道歉」，不過她強調，市民的選擇自己要負責任，「明年總統選舉不要選錯人，下次市長選舉也不要選錯」。

台中市新聞局長吳皇昇說，總統支持台中建設是好事，交通建設很重要，好的會延續，但要兼顧需求來調整；蔡總統對台中有模糊的感覺，市府爭取不少中央補助案，會把計畫送給總統參考，像山海環線已納入前瞻建設，希望比照台中鐵路高架化模式，由中央全額補助；捷運綠線延伸彰化、大坑計畫，捷運藍線可行性報告等，都希望中央全力支持。