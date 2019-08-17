親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
國民黨整合困局
暴雨肆虐中南部
政治
軍事
綜合

蔡英文台中開講 槓上中市府

2019-08-17 23:13聯合報 記者洪敬浤趙容萱林佩均喻文玟／台中報導

總統蔡英文昨到台中市，提到台中市的執政者與中央不同政黨，過去的驕傲像綠川，現在有...
總統蔡英文昨到台中市，提到台中市的執政者與中央不同政黨，過去的驕傲像綠川，現在有點模糊。 記者黃仲裕／攝影
分享

總統蔡英文昨到台中市，提到台中市的執政者與中央不同政黨，過去的驕傲像綠川，現在有點模糊，很多政見地方現在沒做，沒關係中央有人做，但下次不要再選錯人。

台中市新聞局長吳皇昇表示，總統支持台中建設是好事，希望山海環線、捷運綠線延伸案等建設，中央都不分藍綠支持。

蔡英文昨天到台中參訪般若科技，也到西屯區福壽宮參拜，還私下到逢甲夜市吃小吃，下午舉行「辣台派開講」，現場湧入300人，交通部長林佳龍、立委張廖萬堅、黃國書、何欣純洪慈庸林靜儀等都到場。

蔡英文參拜完福壽宮說，台中市的執政者與中央不同政黨，但台中的需要中央全力支持，尤其現階段最需要交通建設，她特別找前市長林佳龍當交通部長，最能構符合台中的需要。

「辣台派開講」時，蔡英文提到台中的驕傲是綠川、台中花博，但「現在這些驕傲都有點模糊」，以前林佳龍的政見「大台中一二三」，大家都琅琅上口，但是現在還有人在做嗎？

「地方不做，但中央還有人做。」蔡英文對在場的台中人說，「你們應該對某個人道歉」，不過她強調，市民的選擇自己要負責任，「明年總統選舉不要選錯人，下次市長選舉也不要選錯」。

台中市新聞局長吳皇昇說，總統支持台中建設是好事，交通建設很重要，好的會延續，但要兼顧需求來調整；蔡總統對台中有模糊的感覺，市府爭取不少中央補助案，會把計畫送給總統參考，像山海環線已納入前瞻建設，希望比照台中鐵路高架化模式，由中央全額補助；捷運綠線延伸彰化、大坑計畫，捷運藍線可行性報告等，都希望中央全力支持。

2020選舉蔡英文林佳龍洪慈庸何欣純鐵路高架化林靜儀
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

連勝文：韓有鬆綁自由化理念 經濟型選民會認同

2019-08-17 21:46

新聞眼／2020決戰中台灣？ 靠政績說話

2019-08-17 23:10

韓國瑜國政顧問團 蔡辦：對633團隊沒有期待

2019-08-17 21:14

韓國政顧問團 林濁水：陣容堅強但弱將必使強兵變弱兵

2019-08-17 20:48

韓國瑜走基層拚大選明第3站 客家女婿再衝新竹8宮廟

2019-08-17 20:36

韓國瑜：國政顧問團幫台灣人民 不是分官授爵

2019-08-17 20:09

影／韓國瑜百人國政顧問團成立 8字砲轟蔡英文

2019-08-17 19:00

顧問團成員恐被監聽 張善政要蔡英文到廟裡發誓不打壓

2019-08-17 18:38

顧問團成軍 韓國瑜：蔡英文讓「台灣危險、人民貧窮」

2019-08-17 18:26

林明溱呼籲侯友宜「識大體」 不能讓民進黨繼續執政

2019-08-17 17:34

辜寬敏：蔡賴一定可以整合 兩個月內會完成

2019-08-17 17:26

韓國瑜國政團分20小組 政界學界要角進駐

2019-08-17 17:04

任韓國瑜澎湖競總主委 賴峰偉：義無反顧、全力以赴

2019-08-17 17:02

韓國瑜國政顧問團成軍名單看這裡 網羅馬、朱、江團隊

2019-08-17 17:01

反駁李佳芬 蘇貞昌：人民託付就是要你認真

2019-08-17 16:56

出席小英之友會演講 蔡英文 : 撐香港就是守護台灣

2019-08-17 16:54

韓國瑜一級開設絕不離開 蘇揆：分分秒秒都要在崗位上

2019-08-17 16:44

影／韓國瑜公文批太少？李佳芬：他傾向分層負責

2019-08-17 16:25

柯文哲爆料選後韓國瑜拒見 諷「魔戒套上去拔不下來」

2019-08-17 16:16

接韓國瑜總部主委？侯友宜親自證實：完全不考慮

2019-08-17 16:12

郭台銘辦公室聲明 桃園郭柯王「合體同框」確定破局

2019-08-17 15:48

韓國瑜今下午北上 5點主持國政顧問團記者會

2019-08-17 15:42

蔡英文談香港「一國兩制」 台下喊「豪洨」附和

2019-08-17 15:39

代夫出征永康商圈 李佳芬：外界想盡辦法困住韓國瑜

2019-08-17 15:27

李佳芬拜訪台北市永康國際商圈

2019-08-17 15:21

辣台妹哥大演講秀國旗 蔡英文：國旗不必常戴帽子上

2019-08-17 15:19

郭柯王「桃園三結義」破局！ 郭台銘確定不出席

2019-08-17 15:18

換柱2.0會發生？柯文哲：就像彗星撞地球

2019-08-17 14:36

韓國瑜找張忠謀當副手？ 韓總部：等確切後再報告

2019-08-17 14:30

觀察站／國政靠馬班底 對韓互補或互斥？

2019-08-17 13:35

蔡英文韓國瑜挺進桃竹 搶攻客家票倉

2019-08-17 13:35

韓國瑜組國政團 搶攻知識藍選票

2019-08-17 13:34

郭柯王會不會？王金平：不會因小事就破局

2019-08-17 13:32

國內工具機業慘放無薪假 蔡英文：落實3大案助度難關

2019-08-17 12:48

影／韓國瑜遭國家機器打壓？蔡英文：我們不會做這種事

2019-08-17 11:55

韓國瑜爭取知識藍 張善政：顧問團將先公布能源政策

2019-08-17 11:49

影／韓國瑜找張忠謀「韓張配」？吳敦義：沒聽說

2019-08-17 11:23

郭柯王未破局？柯文哲：怎麼做對台灣好比較重要

2019-08-17 11:15

副手兼閣揆是分贓？ 柯文哲改口：台灣不喜政治分配

2019-08-17 11:02
看更多

熱門文章

獨／找到人啦！韓國瑜的高粱酒原來是他送的

2019-08-17 08:21

太陽花要角都看不下去 轟時力「舔英舔成那樣，噁心」

2019-08-17 02:07

滿滿昌粉卻救不了時代力量？大數據告訴你誰才是戰犯

2019-08-17 15:21

蔡英文談香港「一國兩制」 台下喊「豪洨」附和

2019-08-17 15:39

柯文哲立委名單 學姊沒前十…原來又在算計年輕人

2019-08-17 09:00

母在陸經商 黃捷：從不反對對等透明的經貿往來

2019-08-17 11:41

韓國瑜國政顧問團成軍名單看這裡 網羅馬、朱、江團隊

2019-08-17 17:01

被韓國瑜提告 頼坤成：我講他在北農的事，哪件非事實

2019-08-17 10:58

換柱2.0? 孫大千：自欺欺人的騙局

2019-08-17 08:14

被柯P說在醫院陪病很大牌 黃國昌致歉：內疚、難過

2019-08-17 16:56

主張恢復軍公教權益 新黨版「一國兩制台灣方案」曝光

2019-08-17 19:36

林明溱呼籲侯友宜「識大體」 不能讓民進黨繼續執政

2019-08-17 17:34

韓國瑜國政團分20小組 政界學界要角進駐

2019-08-17 17:04

柯文哲爆料選後韓國瑜拒見 諷「魔戒套上去拔不下來」

2019-08-17 16:16

接韓國瑜總部主委？侯友宜親自證實：完全不考慮

2019-08-17 16:12

郭柯王「桃園三結義」破局！ 郭台銘確定不出席

2019-08-17 15:18

陳水扁明天能參加一邊一國？ 中監回應了

2019-08-17 17:19

山區恐坍方土石流 吳德榮：連日大量降雨持續到下周二

2019-08-17 07:08

劍翔無人機身世之謎 以色列否認與台灣合作

2019-08-17 13:19

被柯文哲喻為狐狸 王金平笑：若在意將來如何做大事？

2019-08-17 09:35

顧問團成軍 韓國瑜：蔡英文讓「台灣危險、人民貧窮」

2019-08-17 18:26

蔡衍明要求說什麼 柯文哲：無色覺醒十大主張

2019-08-17 12:05

黃智賢：香港三百多萬人擁外國籍 舉世少見的存在

2019-08-17 18:10

「王柯會」要柯當副手？王金平：有第三人作證「沒有」

2019-08-17 10:48

擬選基隆市長被問入柯文哲政黨？許效舜：現在是基隆黨

2019-08-17 13:27

影／韓國瑜百人國政顧問團成立 8字砲轟蔡英文

2019-08-17 19:00

郭台銘辦公室聲明 桃園郭柯王「合體同框」確定破局

2019-08-17 15:48

影／捕獲野生小英 大啖逢甲蒸餃、酸辣湯美食

2019-08-17 12:46

蔡英文臉書諷盧秀燕 林智堅幼兒照意外曝光

2019-08-17 22:48

代夫出征永康商圈 李佳芬：外界想盡辦法困住韓國瑜

2019-08-17 15:27

也來比批公文 陳其邁：行政院很操，做得跟狗一樣

2019-08-17 11:22

韓國政顧問團 林濁水：陣容堅強但弱將必使強兵變弱兵

2019-08-17 20:48

傳郭柯王恐破局？王金平：只要大家有心融合會逐步達成

2019-08-17 09:45

紐時：美售台F-16恐激怒中國 貿易戰複雜化

2019-08-17 07:58

「扁抓回來、蔡關進去」 楊世光：當選總統一定做到

2019-08-17 23:39

小英台中趴趴走 退警路口舉旗抗議年改不公

2019-08-17 11:09

韓國瑜國政顧問團 蔡辦：對633團隊沒有期待

2019-08-17 21:14

影／韓國瑜找張忠謀「韓張配」？吳敦義：沒聽說

2019-08-17 11:23

國內工具機業慘放無薪假 蔡英文：落實3大案助度難關

2019-08-17 12:48

顧問團成員恐被監聽 張善政要蔡英文到廟裡發誓不打壓

2019-08-17 18:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top