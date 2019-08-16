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為給交代衝績效 弊端叢生卻怪司法的警政亂象

郭柯王桃園三結義破局？劉宥彤：郭台銘去的機率不高

「柯文哲一定選」 胡采蘋：他就是要小英選不上

2019-08-16 13:24聯合新聞網 綜合報導

柯文哲（左起）、郭台銘、王金平是否結盟受關注。圖／聯合報系資料照片
柯文哲（左起）、郭台銘、王金平是否結盟受關注。圖／聯合報系資料照片
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總統大選在即，台北市長柯文哲是否參選一直都是外界關注的焦點，近日更不斷傳出柯文哲要與郭台銘、王金平等人合作。財經專家胡采蘋表示，全部消息都是柯陣營在放話，柯文哲根本只是要郭台銘的錢，她也直言「柯文哲是一定會選的，因為他就是要小英選不上」。

台北市長柯文哲8月6日宣布成立「台灣民眾黨」後，網路的負面聲量持續增加，有網友在臉書發起柯文哲粉絲專頁退讚活動。財經專家胡采蘋日前曾鼓勵網友退讚，表示「看讚數下滑很療癒」。

針對近日鬧得沸沸揚揚的「郭柯配」，胡采蘋今日再發文表示，全部的消息都是柯陣營在放話，郭台銘是越來越不想選，「柯文哲根本只是要郭台銘的錢」，一開始還在柯郭配，然後郭柯配，然後行政院長，然後國政顧問團長，最後只剩黨主席，還被蔣渭水家族唾棄。

胡采蘋說，柯文哲是一定會選的，因為他就是要總統蔡英文連任失敗，她也笑稱「為什麼呢？怎麼不回答蔡衍明呢？」她表示，「政治不難，但你良心在哪？宣布選總統的那天，就是柯文哲的民調崩潰日」，呼籲「阿母揪阿爸、樓頂揪樓咖，方圓百里所有人都去提醒他，現在就退讚」。

網友表示，身邊很多都是柯粉的人，都嗆出「如果柯文哲選總統，一定不投」。還有人說，柯文哲若跟郭台銘說，你要選得上我才幫你，郭可能會回他「我如果自己有把握選上還需要你幫我？要幫我的應該一堆吧」。

台北市長柯文哲今(16)接受採訪，透露曾拒絕郭台銘提出「郭柯配」、副總統兼行政院長。他認為政治是理念結合，大家有共同的想法，他不喜歡政治變分贓政治，這不是大家期待的台灣新政治。他也解釋，與其當副手，乾脆自己出來選。

2020選舉2020立委選舉柯文哲郭台銘

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