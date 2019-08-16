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為給交代衝績效 弊端叢生卻怪司法的警政亂象

郭柯王桃園三結義破局？劉宥彤：郭台銘去的機率不高

柯文哲自爆郭台銘提「郭柯配」柯當場婉拒

2019-08-16 13:44聯合晚報 記者楊正海／台北報導

柯文哲上午接受媒體聯訪時談及2020總統大選、「郭王柯」合作等時事議題。 記者徐...
柯文哲上午接受媒體聯訪時談及2020總統大選、「郭王柯」合作等時事議題。 記者徐兆玄／攝影
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「郭說只當1任總統、副總統兼閣揆」

台北市長柯文哲指出，他日前與鴻海創辦人郭台銘會面時，建議郭選總統，郭說希望 「郭柯配」，只做一任總統、副總統可兼閣揆，但柯拒絕郭的提議，柯文哲說：「當副手，乾脆我自己出來選」。

「POP撞新聞」今天播出柯文哲專訪，提及「郭柯會」內容，柯文哲說郭台銘希望「郭柯配」，「郭還說副總統兼行政院長，我說不用想這麼多；郭說只做一任，我說不用不用。」

柯文哲說，「當年李登輝和林洋港的事，我非常清楚」，「當年聽說李登輝也答應林洋港只做一任，但（郭）搞不好總統做了三年很爽，想繼續幹下去」，「那你何必去講」。

柯文哲、郭台銘與立委王金平預計後天在桃園一場活動中公開會面，第三勢力的整合進入關鍵階段。

主持人黃暐瀚問柯，周日三人同台會有重大宣示？柯說，三人公開見面就是應觀眾要求而已。郭柯合作他都沒有條件，只希望台灣變好，郭和王也不必加入台灣民眾黨。

柯文哲說，組黨之後比較不容易選總統，難度會變高，失去合縱連橫的空間，一個人選，不投藍綠的人就會投你，現在組黨會增加一個篩選障礙，他也希望找到一個好理由不選總統。

柯文哲：算小弟拜託你選了

柯文哲表示，他安心當台北市長就滿意了，他是支持郭選，「算小弟拜託你選」；若郭不選，「我回家就要長考了，我要回新竹城隍廟擲筊」。

他說，郭台銘的客廳有一個老虎屏風，他是獅子、郭是老虎，獅子和老虎比較合， 各吼兩聲就成交了。還是希望老虎來承擔。

柯文哲說，郭台銘壓力太大，他抗壓性最強，所以可以活到今天，郭、王的朋友多、糾葛深，郭如果出來選，藍營怎麼包圍？大陸怎麼講？「我是美日中都可以接受、他是美日中都有瓜葛。」+

柯文哲說，不會郭要選，自己也選，他的期限是9月17日。是否會等郭到9月17日？柯文哲說，人家不會這麼惡劣，「選不選他會跟我講」，若這麼惡劣，他也沒辦法。

2020選舉

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