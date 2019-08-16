觀察站／綠營「小著眼」藍應變慢…恐變「大傷口」

2019-08-16 00:11 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 楊濡嘉



高雄市長韓國瑜說，現在每天被打「感覺我很像地鼠」。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

民進黨不斷在高雄市長韓國瑜身上「找問題」，從地方到中央展開攻擊，韓國瑜及其團隊被動回擊始終無法脫身，國民黨迄今又無法展現團結力道，第三黨又對加入戰局虎視眈眈，讓藍營支持者憂鬱。

從上班時間有沒有批公文、政治獻金中有面膜高粱酒支出，到峇里島度假家人玩麻將等，民進黨幾乎每天一爆，民代、立委、官員輪番上陣，提出的多不是違法問題，而屬「道德」層次，在民進黨操作下，韓國瑜好像犯了天條。

綠營小處著眼、大處著手，步步削減民眾對韓國瑜的好印象；但韓團隊第一時間因應不夠快，即使有人上電視節目為韓澄清，也不及綠營猛烈攻勢。如政治獻金，韓團隊到深夜才拿出資料說明，捐贈的酒明明是四萬多元，綠營把包括飲料的開銷共四十多萬都說成酒，韓團隊一整天似乎不知所以然。

韓市政團隊運作不滿一年，有的還在摸索中，但大選腳步不等人，市政團隊與選務團隊不管如何分工都得跟上，否則綠營的「小著眼」就變成藍營的「大傷口」。

國民黨昨開除前高雄縣長楊秋興黨籍，楊認為國民黨變一言堂。國民黨此刻需要更團結，特別面對鴻海創辦人郭台銘、立法院前院長王金平及其支持者，更要盡快化解種種不滿心結。否則原本認為的一手好牌，恐怕也很難打出去了。