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韓國瑜感慨像地鼠 每天被打

2019-08-16 00:01聯合報 記者蔡孟妤楊濡嘉徐如宜、鄭媁、陳熙文、蔡

高雄市長韓國瑜連日遭爆打麻將政治獻金、不批公文，他昨天感慨說，現在每天被打「感覺我很像地鼠」，並反諷批他的名嘴「反正隨便講也不用錢，也不負責任，還可以名利雙收！」

監察院發布政治獻金公開查閱平台資料，四千萬元政治獻金再掀風波，韓國瑜表示，他之前已講過，如果有拿吳敦義四千萬元打選戰，永遠退出政壇，「今天我再說一遍，有拿錢我退出政壇，聽清楚了嗎？還要再講嗎？到底要黑到什麼程度？」

對於近日紛擾，高雄市長韓國瑜（右）說，每天被打，感覺很像地鼠。 記者劉學聖／攝影
對於近日紛擾，高雄市長韓國瑜（右）說，每天被打，感覺很像地鼠。 記者劉學聖／攝影
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遭爆打麻將 韓質疑被跟蹤

韓國瑜同時懷疑春節期間在峇里島度假跟家人打麻將的兩張照片不是一般手機照，照片畫質十分清晰、非常專業，內行人就看得出來。是不是有人在跟蹤？一路緊盯著他的目的何在？「雞皮疙瘩都起來了。」希望國家機器、國家資源不要這樣濫用。

韓國瑜感慨說，黑韓產業鏈蓬勃發展，前天說他拿競選經費去買高粱酒跟面膜，昨天題目是他也不看公文，每天都在黑。競選總部大家來捐獻，他會拿錢去買面膜跟高粱嗎？是人家捐了面膜、捐了高粱酒，總部記起來開收據。

對外界質疑韓國瑜在市長選舉期間的政治獻金剩餘款一千五百萬元是否捐出，韓國瑜競選總部表示，從今年一月九日至八月十二日，共捐出五百廿四萬三千四百九十六元，合計三十七筆捐款；未來還會陸續捐出。

蘇：國家機器很忙 沒時間搞他

行政院長蘇貞昌昨回嗆，「國家機器很忙，沒時間搞他。」高雄市議員林智鴻昨天在立法院舉行記者會，出示爆料者拍攝所使用的手機，以及照片中的拍攝時間，他說爆料者只是一名單純從事食品業的生意人，是在和家人旅遊期間巧遇韓國瑜才拍下照片。林智鴻也說，打麻將本身並無問題，重點是韓把話說太滿，又胡亂指控。

2020選舉韓國瑜政治獻金麻將面膜吳敦義峇里島

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