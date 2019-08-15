整理包／如果柯文哲、郭台銘要選總統… 參選條件一次看

2019-08-15 13:15 聯合新聞網 綜合報導



郭台銘與柯文哲是否在2020大選合作，備受外界關注。 聯合報系資料照 分享 facebook

2020總統大選參選人馬態勢未明，13日知名網紅「館長」陳之漢突然在臉書宣布參選總統，雖然是玩笑之言，但仍引發討論。就連台北市長柯文哲受訪時聽到，也不禁嚇了一跳回應：「那個要連署很麻煩，不容易啊！」

另郭台銘、柯文哲也一直是外界猜測的熱門人選，究竟總統參選有哪些門檻呢？最後的參選期限又是哪一天？帶你一起來了解。

據《總統副總統選舉罷免法》規定，任何人只要符合以下規定便可以申請登記為總統、副總統候選人：

1. 年滿四十歲

2. 於中華民國自由地區居住六個月以上且設籍十五年以上

3. 非大陸地區、經許可進入台灣之港澳居民、歸化取得或回復中華民國國籍者

另外若有《總統副總統選舉罷免法》第二十六條中之情事，包括曾犯貪汙罪、內亂外患罪或遭褫奪公權者等，不得登記為總統、副總統候選人。

若想登記參選中華民國總統，可經由下列兩種途徑：

一、政黨推薦提名

提名的政黨需在最近一次的正副總統、立法委員選舉中，總得票數超過選舉有效票總和的5%。2020大選可提名總統候選人的政黨包括國民黨、民進黨、親民黨及時代力量。

2020總統大選目前通過黨內初選者，民進黨提名現任總統蔡英文、國民黨提名現任高雄市長韓國瑜參選。

二、公民連署

若想登記參選，需在「9月13日至9月17日」這段時間，至中央選舉委員會登記，繳交100萬元保證金。登記後起算45日內，也就是最晚至11月2日前，必須取得「足額」份數，方能登記。

以郭台銘為例，由於國民黨已推派韓國瑜為代表參選，因此若郭參選，除非韓國瑜被換掉，不然只能選擇「連署」一途。柯文哲則雖然創立台灣民眾黨，但因為沒有參選經歷、得票記錄，無法達到總得票數5%門檻，故不能由政黨提名參選，柯文哲也只能選擇連署方式。那麼他們兩人最後的決定期限就在9月17日。

另不管是政黨提名或者通過連署，需在11月18日至22日完成最後登記，並繳納參選保證金1500萬。

依據規定，在規定期限內必須收集到「最近一次立法委員選舉選舉人總數的1.5%」，以2020總統大選為例，若想要通過連署，必須要收集28萬384份連署書，且連署人需超過20歲，才為合格連署書。

若連署未達規定人數二分之一，則保證金不予退還。

過去總統選舉除了政黨提名人外，也都會有幾組選舉人申請登記。自1996年開始共有25組進行連署，但只有5組完成連署，分別為2012年的宋楚瑜、2000年的宋楚瑜和許信良及1996年的林洋港與陳履安。