郭不選，柯就拚？ 郭柯王周日同框仍有變數

鴻海前董事長郭台銘返國後昨天首度出席公開活動，參加「永齡鴻海希望小學，夏日英雄大會師暑期成果展」。郭台銘再度提到他在國民黨總統初選時推出的「零到六歲國家養」政策，讓他的動向持續受注目，但包括今天的郭台銘、柯文哲、王金平三方「幕僚會」，以及十八日郭、柯、王三人能否「公開同框」，也還無法最後確定。

柯文哲昨天在座談會中談到鴻海創辦人郭台銘，認為郭雖然不是最好的，「但有更好的選擇嗎？」他表示，郭台銘是危機型的領導人，企業的商戰，就是危機處理，未來美中貿易大戰，台灣不得不使用危機型的領導人；郭台銘與他，都是屬於危機型領導人。

鴻海創辦人郭台銘昨天出席永齡基金會活動，但對於總統大選相關問題，始終微笑不答。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

柯文哲表示，如果二○二○是蔡英文與韓國瑜一對一選，一定會是蔡贏，「因為芒果乾（亡國感）還是贏過發大財」，恐懼的力量比仇恨更大。

郭台銘昨天會後面對媒體相關詢問僅表示：「再找時間跟大家談。」媒體追問「是否等到郭、柯、王三人會面後再和大家宣布」，人已經在電梯內的郭台銘說，「對、對、對」。

柯文哲昨天證實，三人將於十八日在桃園巨蛋舉行的「世界佛教青年僧伽會第十六屆年會」公開會面，然後再找地方闢室會談。是否會當面勸進郭台銘選總統？柯文哲直言「會討論啦」，三個人坐下來好好討論一下。

郭台銘幕僚劉宥彤昨天受訪表示，郭台銘十八日上午的確有這個公開行程，也有收到邀請函，目前正在理解活動的背景，並未決定要參加。除了郭陣營沒有給明確答案，據了解，王金平雖會出席當天活動，但因有既定行程，無法在會場停留太久。

郭台銘表示，他出國兩周後，返台第一次參加公開活動就選擇永齡鴻海希望小學，因為他認為，小朋友就是國家未來主人翁，自己年紀已經大了，以後也會被淘汰，國家的希望與發展都在孩子身上。

柯文哲昨晚和美麗島電子報董事長吳子嘉進行座談，並舉行粉絲見面會，一千人的座位約吸引六百人到場。會中柯粉提問「若郭台銘不選，你怎麼辦？」吳子嘉在一旁說，拚了啦，真的！柯歎了一口氣後說，「好吧，那就這樣吧！」

台北市長柯文哲昨天出席粉絲見面會，談總統大選及政黨政治。記者黃義書／攝影 分享 facebook

柯文哲說，要考慮怎麼做對台灣發展最有利，他不敢說自己一百分，但怎麼對台灣最有利，「不得已再出那招」。吳子嘉也幫腔說，柯文哲就是非到不得已才出招，記得柯文哲第一次選，就是不得已。

【記者蔡孟妤、鄭維真／連線報導】國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜至今未和鴻海創辦人郭台銘見到面，他表示，期盼能很快拜訪郭，自己一定挖心掏肝與郭溝通。

韓國瑜接受YAHOO TV「琳惟不亂」節目專訪，韓國瑜說，他認為溝通就是大愛與小愛的選擇，大愛出發點是什麼？小愛出發點是什麼？相信最終一定是以大愛為主，沒個人得失。「郭董七十歲了，我也六十二歲，我想這時候我們都考量的是大愛，我想溝通完畢，誠意百分百，希望未來有好的發展」。