宣布參選總統遭酸 館長諷：台灣還這麼多弱智…

2019-08-14 14:26 聯合新聞網 綜合報導



館長臉書宣布參選2020總統大選，拋出唯一政見引起網路熱議。圖／翻攝自館長臉書「飆捍」 分享 facebook 網路紅人「館長」陳之漢昨(13)晚在臉書發文，宣布參選2020總統大選，唯一政見是「未來男性必須赤裸下半身約會」，聲稱為女性謀福利。雖然館長發言的玩笑意味濃厚，仍有不少網友當真「開酸」，館長回應「看到台灣還這麼多弱智我就放心了」。

館長昨晚先在臉書表示，有女生說不公平，約會時女生什麼罩杯都看得一清二楚，男生卻看不出來，以至於正式床戰會遇到奈米屌，館長說「本人正式宣布參選2020總統！唯一政見是未來男性約會必須赤裸下半身約會」、「讓台灣女性不再受到傷害」。

PO文一出，館粉紛紛留言表示支持「總統好」、「唯一支持館長，聽到女生的心聲了」、「都這麼有誠意了，我能不投你嗎」。但也有不少網友批評「今年最可笑的事件、讓我們繼續看下去」、「給個建議，選户長比較容易」、「把台灣的選舉當笑話」。

館長今在臉書再度發文稱，看到今天新聞報導他要選總統，還一堆人真的相信然後「開酸」，他說「看到台灣還這麼多弱智我就放心了」。

館長本業經營連鎖健身房，因為直播遊戲實況時的嗆辣風格，累積不少「館粉」，直播時對社會現象有話直說，創造過許多話題。過去時代力量立委黃國昌也曾力邀館長參選，在深談3小時後，館長表示顧及健身房事業選擇拒絕。