柯文哲：心中首選總統是郭台銘 但我勝率最高

台北市長柯文哲說，心中的首選總統是郭台銘。記者胡經周／攝影 分享 facebook

布局二○二○大選，郭柯王即將會面，第三勢力是否成形備受矚目。台北市長柯文哲昨天表示，心中的首選總統是郭台銘，但柯也說自己勝率最高，不過要選總統，自己會打問號，「誰可以接台北市長」？

郭台銘辦公室昨天證實，已接到柯文哲方面的電話，經過彼此電話聯繫後，三方幕僚預定本周內找機會相互溝通；王金平則說，他會嘗試三人直接會面，最直接又有效，「應該是要有個一起合作、共同努力，才會有力量。」

柯文哲昨晚接受年代電視台專訪，被問到二○二○總統潛在人選中，郭台銘、韓國瑜、蔡英文，誰是首選？柯文哲直言，「我還是挑郭台銘」，郭是美、日、中都可以接受的人選，因為蔡英文兩岸關係怎麼搞下去，已經快要沒棋了，下一步怎麼辦；不過柯文哲也說，不希望和中國大陸對抗，也不希望台灣賣給中國大陸，所以郭台銘還是要釐清，「該捨的要捨」，仍要面對很多問題。

至於究竟是「郭柯合」還是「郭柯配」？柯文哲說，自己最輕鬆，「我是都可以配合」，不過要選總統，自己會打問號，「誰可以接台北市長」？目前台北市政都作一半。他還酸韓國瑜上任第一個就選舉，反觀自己則是多重任務在身，無法輕言放棄台北市參選總統。

還原八月一日「郭柯會」，柯文哲表示，自己也和郭台銘說「你要選得贏，大家再幫忙啊」，不然大家幫忙就被害到，到時候蔡英文清算的話，「不要幫你被你害到」，意思就是這樣子。

如果郭台銘不參選，自己是否會投入明年總統選戰？柯文哲說，那再講嘛，更何況這不是只有研發原子彈，那要研發氫彈了。

柯文哲也向藍綠喊話表示，不管是國民黨還是民進黨，每天都在算說怎麼做、怎麼操作，總統大選的獲勝率會比較高，但問題是「你們選贏了，對台灣有好處嗎？講得出來這才是重點」。