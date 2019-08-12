影／羅文嘉：賴會與我們站在一起

2019-08-12 13:44 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林麗玉 ╱台北報導



2020總統立委選舉，民進黨秘書長羅文嘉今天表示，民進黨9月起就會展開特別預算啟動「青年競選總部」。民進黨今天也宣布新人事，延攬三名年輕黨幹部，包括黨中央客家部主任由政治受難者魏廷朝之女魏筠出任；太陽花學運青年吳濬彥、宜蘭前縣議員薛呈懿擔任青年部發言人。

對於國民黨前主席洪秀柱將代表國民黨挑戰台南艱困選區，黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘林飛帆是否也願意挑戰艱困選區？羅文嘉表示，黨中央希望讓年輕世代，慢慢扮演更重要角色，他應該扮演連結世代的橋，達成抗中保台目標，若要橋站上第一線，也沒有什麼不可以，但他認為，自己最擅長還是擔任橋的角色。

對於是否挑戰台中艱困選區？副秘書長林飛帆說，他個人目前沒有任何選舉的規畫，接下副秘職務，就是要爭取更多年輕人有發揮空間、投入政黨，還有讓民進黨的不分區、政黨票可以增加。