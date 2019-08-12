影／羅文嘉：賴會與我們站在一起
2020總統立委選舉，民進黨秘書長羅文嘉今天表示，民進黨9月起就會展開特別預算啟動「青年競選總部」。民進黨今天也宣布新人事，延攬三名年輕黨幹部，包括黨中央客家部主任由政治受難者魏廷朝之女魏筠出任；太陽花學運青年吳濬彥、宜蘭前縣議員薛呈懿擔任青年部發言人。
對於國民黨前主席洪秀柱將代表國民黨挑戰台南艱困選區，黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘林飛帆是否也願意挑戰艱困選區？羅文嘉表示，黨中央希望讓年輕世代，慢慢扮演更重要角色，他應該扮演連結世代的橋，達成抗中保台目標，若要橋站上第一線，也沒有什麼不可以，但他認為，自己最擅長還是擔任橋的角色。
對於是否挑戰台中艱困選區？副秘書長林飛帆說，他個人目前沒有任何選舉的規畫，接下副秘職務，就是要爭取更多年輕人有發揮空間、投入政黨，還有讓民進黨的不分區、政黨票可以增加。
另外，行政院前院長賴清德與前總統陳水扁會面，兩人還共同舉杯為台灣祈福，對於蔡總統與賴清德何時見面？羅文嘉表示，這部分他也不知道，也無法代表發言；面對黨內整合問題，他表示，從賴清德初選過程的君子風度，初選結束也致電蔡總統表達全力支持，根據他的了解，賴清德會參與、協助民進黨打2020這場關鍵選戰，「會與我們站在一起，要對我們有信心。」
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