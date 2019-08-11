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藍綠白週日搶跑宮廟 選舉固樁開跑

2019-08-11 20:09台灣醒報 記者張元融╱台北報導

總統蔡英文（前排圖中）11日前往蘆洲湧蓮寺參香祈福，她向鄉親致詞時說，「有蔡英文...
總統蔡英文（前排圖中）11日前往蘆洲湧蓮寺參香祈福，她向鄉親致詞時說，「有蔡英文在，台灣的主權一定守得住。」（photo by中央社）
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週日假日（11日）蔡英文一口氣在雙北跑了5間宮廟、韓國瑜則到南投議會座談兼跑7間宮廟、未宣布參選總統的柯文哲也到台南騎單車參拜10間廟！藍、綠、白皆在週日勤跑廟宇，學者劉兆隆接受本報專訪指出，地方派系的宮廟經常是政治人物募款來源、社區區民活動中心與訊息散播中心。另外，廖達琪說，宮廟是選戰必爭之地。

週末蔡、韓、柯都跑廟宇

11日，蔡英文從10日高雄造勢回防北部，一早從接連走訪雙北5間宮廟，其中1間還是郭董的發跡廟板橋慈惠宮。首站蘆洲湧蓮寺就由廟方主委、現任國民黨中評委陳宏昌陪同，並批韓國瑜「整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人」，並祝蔡英文高票當選。

國民黨總統參選人韓國瑜10日晚出席高雄衫林區大愛村「莫拉克風災十周年紀念晚會」後，11日則赴南投縣，展開繼桃園後的第2場總統大選造勢行程，上午2場、下午5場，連訪7座宮廟，並於中午南投縣議會座談時回應陳宏昌：「那是20年前的我，現在的我不一樣。」

柯文哲也忙著於11日安排台南「風騎雲湧」祈福漫遊行程，率近百人的自行車隊，上午8點從台南中西區的開基永華宮出發，以騎自行車方式造訪台南市中心的10間主要廟宇，與民眾搏感情。柯受訪時回應郭柯王結盟，「是該找個時間好好坐下來談一談」，會讓幕僚安排。

學者：陸戰必爭之地

「宮廟是台灣選舉上非常重要的訊息散佈點與組織動員基地。」中山大學政治所教授廖達琪表示，廟方代表經常代表地方權威，因此是選戰陸軍經家必爭之地。而民間信仰中，佛道文化至少占6成左右，代表信眾人口群體龐大，且恰逢鬼月，許多人皆會前往拜拜，因此成為人氣的集散地。彰師大公民教育系教授劉兆隆也說，中南部地方宮廟尤為明顯。

此外，廖達琪認為，候選人可藉機將政治訊息包裝成神明的旨意等，確實有實質宣傳功效。她舉前總統陳水扁2004年競選連任為例，陳水扁於2003年開始，即勤跑廟宇、贈匾額、參拜，在全台廟宇留下許多痕跡，讓他從不利的情勢中獲勝。

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