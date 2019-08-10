踩韓地盤…蔡搶進高雄 韓平常心…今南投固樁

總統蔡英文昨天到高雄走訪基層，直搗藍營對手、高雄市長韓國瑜地盤，並成立「南台灣牙醫挺蔡英文連任後援會」。蔡總統說，二○二○年是台灣很關鍵的選舉，是捍衛台灣本土政權的一戰，也是捍衛台灣民主自由的一戰。

韓國瑜昨沒安排公開行程，和副市長李四川及各區區長保持連繫，對颱風過後的豪雨威脅嚴陣以待，今將走訪南投。

對蔡英文到高雄，韓國瑜說，蔡總統、行政院副院長陳其邁到高雄關切視察，非常歡迎、非常開心，高雄財政非常辛苦，需要中央多關心。至於牙醫界為蔡成立後援會，他平常心看待，韓國瑜牙醫後援會預定十一月成立。

蔡英文昨天由陳其邁、多位立委陪同，近午到鹽埕區文武聖殿參拜，接著前往鼓山區文創空間「小天地」與上百名年輕夫妻、新手父母交流，總統府秘書長陳菊也現身。

蔡在「小天地」與年輕父母博感情時主打經濟政績，她說，今年一月至八月台商回台投資總共五千多億元，其中一千三百八十億元在高雄，中央、地方會努力把高雄打造成產業重鎮。

蔡英文總統（左二）昨到高雄市哈馬星文創園地，跟小朋友玩起丟球大戰。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

蔡英文隨後參加「南台灣牙醫界挺蔡英文連任後援會」成立大會，衛福部長陳時中、台南市長黃偉哲、牙醫界挺蔡英文連任後援會總會長詹勲政、蔡英文南區後援會長陳建富、牙醫全聯會榮譽會長謝尚廷等人都出席。

在後援會，蔡英文談到，今年初以來，中國對台灣的文攻武嚇沒有少過，減少自由行團客、杯葛金馬影展，連喝個飲料都要先考慮一下政治條件，這是台灣人很不能接受的事情，她強調「我的原則很簡單，遇到壓力不會屈服，得到國際支持也不冒進。」

媒體問若郭台銘參選，是否會受到影響，蔡總統說，柯文哲、郭台銘、王金平如結盟，對國民黨影響較大；至於坊間民調四起，她表示，每家機構做民調時，可能希望達成一定目的，作為執政者，最重要是要把國政做好、照顧人民。

對國民黨前主席洪秀柱到台南選立委，蔡總統說「我們就尊重」，相信民進黨在各地的參選人最具競爭力。

挺韓…百工百業 準備好了

挺韓國瑜（中）的「牙醫界韓國瑜後援會」預定十一月成立。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

【記者謝梅芬、楊濡嘉／高雄報導】高雄市長韓國瑜總統大選競選總部執行長林國正昨表示，韓國瑜有很多醫界的支援團隊，都已逐漸形成，除競選總部人事外，最重要還有各縣市競選辦公室及百工百業的後援團都會陸續成立。

蔡總統昨南下高雄「插旗」，八縣市牙醫公會挺蔡，形同向韓國瑜大本營「宣戰」。不過有牙醫師公會全國聯合會成員直言，「不會把雞蛋放在同一個籃子裡的」，歷次大選，全國聯合會都是由藍、綠幹部各自成立藍、綠候選人的後援會，奧援也藍綠都有，「因為在野也可能變執政，不可能只押一邊。」

「沒在怕，這種大堆頭的選舉文化，其實都已在改變！」林國正說，韓國瑜會照既定的步驟爭取選民認同，韓在醫界的朋友很廣、也很深，但此時此刻很沉潛；因為不論是長庚系統或是榮總的國防系統，都有中央政府衛福部在「關注」，大都不願公開表態。

林國正表示，韓辦已擬好一定的步調在推進，首先是選舉辦公室人事要敲定，接下來是國政顧問團的成員、各縣市競選總部及百工百業的後援會。

「帶來兩岸八年和平」張安樂挺韓

【記者卜敏正／嘉義縣報導】中華統一促進黨總裁張安樂，昨天下午到嘉義縣舉辦全台第一場「台灣何去何從」 巡迴講座，強調兩岸和平統一重要性。統促黨在明年選舉不會缺席，但總統支持韓國瑜，因為韓可以帶來兩岸八年和平；立委提名為不影響國民黨選情、讓民進黨得利，將依區域適當提名，他不會參選。