三、四腳督韓都贏 郭若參選選情險

2019-08-08 13:36 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



龐建國（右）認為，現階段藍營對郭應以溫情呼喚勝過於苦苦相逼，並指出韓應以具體行動取代對郭呼口號。(Photo by 吳婉瑜／台灣醒報) 分享 facebook

「郭的動向是藍綠勝選的槓桿！」台灣競爭力論壇8日公布最新民調指出，韓、蔡、柯參選結果，韓勝蔡6.2%；但若柯不選、郭主攻總統，韓雖領先蔡，但只小贏1.7%。「藍營應給郭多一點時間和空間，溫情呼喚，勝過苦苦相逼！」文化大學教授龐建國建議，韓的競選團隊應廣納初選參選人等各方人才。

四腳督柯最吃虧

2020總統大選藍、綠、白三腳督的結果顯示，韓國瑜以32.1%勝蔡英文25.9%、柯文哲21.6%；若郭柯配，郭代表柯陣營參選，韓國瑜30.3%、蔡英文%28.6、郭台銘22.4%；值得一提的是，若郭脫黨參選四腳督的結果為韓28.7%、蔡24.7%、郭16.4%、柯以15.6%敬陪末座，台灣競爭力論壇執行長謝明輝指出，四腳督的結果柯最吃虧、郭的基本票還大於柯。

「郭的動向是藍綠勝選的槓桿！」新時代智庫總召集人兼會長蘇進強表示，郭柯參選四腳督的情況下，蔡的支持度與三腳督時差不多，但反觀韓、柯都下跌，選票明顯轉向支持郭，因此，郭柯合作方式是一大關鍵；另外，若柯只負責立委選舉、郭主攻總統的結果，韓雖領先蔡，但只小贏1.7%。

「藍營應給郭多一點時間和空間，溫情呼喚勝過於苦苦相逼！」龐建國指出，韓、蔡都有固定藍綠板塊，但郭、柯擁淺藍、淺綠及中間選民，對韓最不利的結果就是郭參選，因此如何留住郭是韓最大的任務。

蔡、柯、韓各擁支持者

蘇進強分析選民結構指出，韓在20至29歲選民的支持度明顯落後蔡、柯；30至39歲三人旗鼓相當，但韓在40至49歲、50至60歲、60歲以上都穩定領先，尤其在50至59歲，韓以近4成大勝蔡2成、柯1成，顯示韓、蔡應從人口結構中提出相應的政策。

區域立委仍是藍綠爭霸

謝明輝也分析立委選舉支持度，區域立委以國民黨34.6%、民進黨22.1%、時力0.9%、民眾黨0.7%，顯示時力與民眾黨區域立委1席難求，仍是藍綠爭霸的天下。他提到，柯日前曾說要提滿34席，破壞區域性立委選戰，因此產生很大的制約，他表示，政黨不以當選目的，難受選民支持。

不分區立委方面，國民黨38.5%、民進黨25.6%、時力3.2%、民眾黨2.5%，時力與民眾黨兩黨不足5%，無法分配到不分區立委席次，未來要設法突破基本盤5%。

調查分析政黨支持度，國民黨33.8%、民進黨23.3%、時力7.7%、民眾黨5%，謝明輝特別提到，民眾黨一創黨就拿下5%支持度，不容小覷。他表示，柯成立政黨後三腳督大勢已定，但韓國瑜仍領先，郭柯結盟，會讓民眾黨繼續成長，若郭以無黨聯盟參選，民眾黨的聲量則有待觀察。

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