蔡民調勝韓20% 民眾黨可成第三大黨

2019-08-07 13:45 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



蔡、韓對決差距拉大！由獨派大老辜寬敏組織的趨勢民調公司7日公布最新民調顯示，蔡英文支持度51%、韓國瑜31%。另外，針對政黨分析的民調顯示，明年台灣民眾黨有望成為第三大黨，不過台灣制憲基金會執行長林宜正認為，若柯文哲參選總統，民眾黨的政黨得票率不會超過15%。

辜寬敏：盡力促整合

「有人問我為何不支持蔡英文？」台灣制憲基金會董事長辜寬敏坦言，當初蔡英文的支持度只剩20%，怎能支持她？但從近期民調數字來看，他認為是好的現象。

「我希望蔡賴配，但我影響力有限。」辜寬敏透露，蔡、賴自黨內初選至今仍無任何接觸，蔡英文希望賴清德當她的副手，但台灣的副總統是備位，他建議「看蔡英文是否能給賴清德更重大意義的職務，也許賴清德會答應。」

針對柯文哲組黨，辜寬敏也表示，台灣有100多個政黨，「這麼多的政黨，個別對台灣政治有何影響？」辜寬敏說，時代力量成立時曾備受矚目，如今柯文哲也組成政黨，他呼籲，個人的政治願望如果超過國家利益，是非常嚴重的罪惡。

趨勢民調：蔡支持度回升

趨勢民調公司總經理吳世昌指出，蔡英文最新的滿意度有43.7%、不滿意度46.6%，以長期變化來看有持續回升的趨勢，不滿意度比上個月減少8.2%，滿意與不滿意度逐漸呈現交叉，未來滿意度有望超過不滿意。另外，針對蔡英文外交之旅回國，有55%民眾滿意、28%不滿意。

針對2020總統大選在藍綠對決的情況下，蔡英文支持度51.0%、韓國瑜31.2%，和上個月的調查結果相比，蔡英文的支持度增加7.6%，呈現黃金交叉。至於在藍、綠、白三腳督的情況下，蔡英文支持度41.9%、韓國瑜25.7%、柯文哲22.6%，和上個月的調查結果相比，蔡英文的支持度增加8.1%，同樣呈現黃金交叉。

3成民眾挺郭無黨參選

「33.9%的民眾支持郭台銘以無黨籍的身分參選2020總統大選。」吳世昌則指出，立委政黨票不管是投給民進黨或國民黨的民眾，不支持郭台銘以無黨籍身分參選總統的比例較高，而時代力量則是對於此議題呈現正反意見拉扯的情況，但台灣民眾黨的支持者則有59.4%支持郭台銘以無黨籍身分參選總統。

「民眾黨明年可能成為第三大黨！」吳世昌分析民眾在2020立委選舉政黨票投票傾向，民進黨30.5%、國民黨27.2%、台灣民眾黨15.5%、時代力量4.7%，顯示民眾黨會吸走30.9%時代力量支持者的政黨票，以及有26.0%不偏任何黨的中間選民會把政黨票投給台灣民眾黨。

柯若不選 民眾黨一席難求

「民眾黨成立的日子是黨最高峰，也是泡沫化的開始。」林宜正表示，他擔任柯文哲2014參選市長的組織群總幹事，他觀察，柯文哲若參選總統，民眾黨政黨得票率不會超過15%，若他不參選總統，民眾黨的天花板得票率是10%，區域立委更是「1席難求」。

林宜正說明，柯文哲作為創黨者、黨主席，「但看來民眾黨是一人黨，」他認為在柯身上看不到海納百川、廣招人才的特質，他分析民眾黨111名創黨黨員，其中分為三種屬性：一是柯的影子，例如：蔡璧如、二是應聲蟲：市府團隊成員、三是鐵粉。

【更多精采內容，詳見 】