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挺郭…拚百萬連署 拱王…首波10萬份

2019-08-04 00:35聯合報 記者王寓中洪敬浤魏翊庭黑中亮王駿杰／連線報導

郭台銘粉絲老虎軍團今在新竹造勢，向民眾高喊「支持郭台銘，台灣一定贏」。記者王駿杰...
郭台銘粉絲老虎軍團今在新竹造勢，向民眾高喊「支持郭台銘，台灣一定贏」。記者王駿杰／攝影
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鴻海前董事長郭台銘是否參選總統尚未最後決定，但郭粉「老虎軍團」臉書社團在七月二十五日就啟動連署郭台銘參選總統的活動，其他支持者也紛紛加入；至於宣稱會參選到底的立法院前院長王金平，散布各縣市的金平之友會早就有組織的進行連署，第一階段將完成超過十萬份的連署。

王金平雖然未參加國民黨總統初選，但參選的動作一直未停，散布在各縣市及社團的金平之友會，非常有組織的進行連署，並且分配各縣市配額，截至目前為止設定第一階段的連署目標，要達到至少十萬份的連署。

另外，擁有超過一萬四千名會員的「郭台銘粉絲老虎軍團」的臉書社團，七月二十五日就正式啟動連署郭台銘參選總統的活動，還開放社團成員下載連署書，並在社團中教導成員如何填寫連署書，也促請成員邀請親朋好友或其他挺郭團體幫忙填寫連署書後寄回。

老虎軍團已在台中、南投、新竹、新北等地，進行挺郭選總統的連署。

老虎軍團上周一在台中設連署站，原本只連署三天，但志工加碼打延長賽，昨利用周末假日繼續拚連署，今天繼續在新光三越、大遠百商圈辦連署。志工「張大帥」說，目前已有近二萬份連署。志工們說，選總統的連署門檻是廿八萬份，初期目標是廿八萬份的實名連署，但仍以一百萬份為最終目標。

老虎軍團昨天原定上午在水保局南投分局前廣場進行連署，但被公務機關以不便參與為由拒絕，「郭台銘參選總統連署站」只好臨時改到慶興宮旁路邊，讓不少有意支持的民眾撲空。

連署的民眾表示，郭台銘是南投女婿，過去無條件捐獻興建南投縣立棒球場，比起國民黨內多位人選還具備領導資格，特別他是跨國集團的大老闆，具備更寬廣的國際視野以及經營治理能力，因而來連署支持。

老虎軍團昨也在新北市板橋農會騎樓，舉辦「郭台銘參選總統」連署，因鄰近府中捷運站，連署人潮不斷，一天連署超過一千份。在新竹都城隍廟周圍商圈也立牌、擺攤進行連署活動，老虎軍團志工表示，受夠了政黨惡鬥，郭董有國際觀、財經能力，所以支持他選總統。

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