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郭王會前一天…郭柯熱線「碰個面也OK」

2019-08-04 00:14聯合報 記者王寓中楊正海劉星君范榮達胡蓬生／連線報導

台北市長柯文哲昨到苗栗採紅棗，此時突傳出郭台銘已在前晚與柯碰面，但隨即被郭辦否認...
台北市長柯文哲昨到苗栗採紅棗，此時突傳出郭台銘已在前晚與柯碰面，但隨即被郭辦否認。 記者劉星君／攝影
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鴻海前董事長郭台銘昨天與立法院前院長王金平會面，據了解，郭台銘在「郭王會」前一天，也與台北市長柯文哲通上電話，雙方在簡短交談時，也針對有機會可以「郭柯會」碰個面也「ok 」，彼此寒暄。

郭台銘、柯文哲透過電話的第一次接觸，讓接下來的「郭柯會」更受注目。

據了解，前天是郭台銘的兒子郭守正和柯的心腹蔡壁如先通電話，兩人討論的正式郭、柯見面一事，後來蔡將電話直接交給了柯文哲，郭守正則將電話交給郭台銘，郭台銘、柯文哲於是在電話中進行了第一類接觸。據了解，郭台銘、柯文哲在電話中先是互相打招呼、寒暄，郭問柯說，最近事情、新聞很多，柯笑回郭說，新聞裡面「你最大，你剛從國外回來啊！」

柯文哲昨天首訪苗栗。昨上午被問到郭台銘與王金平見面，是否可能合作組「鐵三角」？柯表示無法回答，這種事等發生再講；對郭王要見面的事，柯也表示不知情，是媒體告知才知道，還反問記者「你確定他們要見面嗎？」

不過下午，傳出在昨天郭王會前，前天郭柯已見過面，且這場郭柯會，郭台銘已婉拒加入柯文哲籌組的台灣民眾黨。對郭、柯是否已見過面，北市府顧問蔡壁如在媒體詢問時說，「要去了解一下」。

郭台銘辦公室昨則是在消息傳出不久，立刻發出聲明，指有媒體報導前晚郭台銘與柯市長見面一事，雙方沒有見面，郭台銘到目前為止，都沒有規畫要參選等事宜。

柯文哲昨走訪苗栗，晚間返回台北，觀賞大稻埕煙火。原本柯幕僚沒有安排媒體聯訪，但昨下午決定臨時增加煙火節的媒體聯訪，且傳出柯將說明郭柯會情形。

不料晚間柯文哲面對媒體追問是否有郭柯會，始終不證實兩人已經見面。 柯還說現在是電子時代，不需要去見面，大家電話打一打就可以通了。

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