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桃園爆滿支持者追韓國瑜 廟方主委驚：20年來最熱情的一次

我們與熊的距離 專家：即將面對有熊國

拚總統起跑 韓國瑜攻桃園柯文哲赴苗栗

2019-08-03 13:48聯合晚報 記者周志豪楊正海楊濡嘉曾健祐劉星君／連線報

高雄市長韓國瑜(中)上午到桃園龜山壽山巖參香祈福，受到韓粉熱情迎接。 記者王騰毅...
高雄市長韓國瑜(中)上午到桃園龜山壽山巖參香祈福，受到韓粉熱情迎接。 記者王騰毅／攝影
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韓桃園拜9廟 穿雲箭首射鄭文燦

台北市長柯文哲宣布組黨、高雄市長韓國瑜獲國民黨提名參選總統，兩人今天啟動首場周末造勢，柯文哲安排苗栗八場行程、韓國瑜連拜桃園九座宮廟；鴻海集團創辦人郭台銘和國民黨立委王金平預計今天會面，2020選情戰雲密布，大戰一觸即發。

蔡英文總統確定代表民進黨爭取連任後，挑戰者的動作越來越大。韓國瑜上午從高雄啟程北上桃園，由桃園市議長邱奕勝帶領拜會地方人士。地方人士解讀，韓獲總統提名後首枝「穿雲箭」直射民進黨最強諸侯的桃園市長鄭文燦，宣戰意義濃厚。但韓國瑜中午表示，他去桃園與鄭文燦無關。

首站111號 盼大選努力求勝

高雄市長韓國瑜（右）到桃園龜山壽山巖參香祈福，受到韓粉熱情迎接，韓國瑜致詞時特地...
高雄市長韓國瑜（右）到桃園龜山壽山巖參香祈福，受到韓粉熱情迎接，韓國瑜致詞時特地向前站出棚外、到太陽下致詞，因為要和台下的鄉親一起曬太陽。 記者王騰毅／攝影
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國民黨立委陳學聖表示，韓國瑜要參拜的九間宮廟，首站龜山壽山巖住址「111號」，意謂明年1月11日總統大選韓國瑜要努力求勝。

韓國瑜傍晚在中壢興仁公園相見歡活動升級為至少5萬人中型造勢，打響聲勢。知情人士指出，今天宮廟祈福走訪活動結束後，中壢海豐餐廳有一場隱藏版「米粉場」，安排韓與地方人士見面會，除黨籍立委參選人與泛藍議員，歷任鄉鎮市長和代表會主席也將出席。

陳學聖表示，今天第一場與最後一場活動，國民黨提名的桃園市六位立委參選人都將到齊為韓國瑜助陣，象徵地方大團結。傍晚興仁公園相見歡活動可望升級成造勢活動，總統初選期間的「國瑜夜市」今晨也搶先進駐，人潮至少5萬起跳。

柯苗栗趕8場 建陸軍拔樁踩地盤

台北市長柯文哲(中)與妻子陳佩琪，今到苗栗縣體驗客家擂茶製作。 記者胡蓬生／攝影
台北市長柯文哲(中)與妻子陳佩琪，今到苗栗縣體驗客家擂茶製作。 記者胡蓬生／攝影
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柯文哲今天赴苗栗趕場，明天到新北拜會前議員與地方要角，下周二舉辦組黨成立大會，下周也會安排千人柯粉見面會。幕僚指出，柯文哲未來假日行程行程滿檔，除了跑傳統藍綠營票倉，拜訪地方樁腳，也將走參訪廟宇夜市吸人氣，拔樁、踩地盤，全面部署陸軍。

媒體問到台灣民眾黨的黨名引發綠營支持者反彈，若內政部駁回申請，黨名會改嗎？柯文哲說，他要告訴民進黨政府，30年前民進黨組黨時，國民黨也是有很多阻礙，台灣經過30年民主努力，不應杯葛國人組黨，這在民主國家是不該有的現象。

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