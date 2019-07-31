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火線評論2020／郭柯合 原子彈或空包彈？

2019-07-31 14:23聯合晚報 記者林政忠

藍綠總統參選人就定位，但台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘仍是2020對戰組合的最大變數，各種傳言滿天飛，柯文哲顯然很享受讓藍綠「卡到陰」的特殊地位；不到最後關頭，柯文哲還不會輕啟原子彈。

聯合報最新民調，藍綠對決下，國民黨韓國瑜和民進黨蔡英文以32%支持度打平；若選戰加入柯文哲「三腳督」，韓國瑜以29%支持度領先，柯文哲25%居次，蔡英文則以22%墊底。

從民調可看出，柯文哲對於2020大選的破壞力，若再加上郭台銘，選情更加詭譎多變。柯文哲日前透露，他有問過郭台銘問題，但郭還沒回答；郭台銘核心幕僚劉宥彤昨天意外現身北市府，還與柯文哲短暫交會，雙方刻意營造曖昧感覺，避免被藍綠邊緣化。

事實上，郭台銘生肖屬虎、柯文哲是獅子座，老虎和獅子誰也不服誰；過去在三創案時，柯、郭曾霸氣互嗆，但在社會討厭藍綠惡鬥氛圍下，確實增加郭柯合作的機率。

坊間盛傳郭柯合的三種模式：

一、郭柯配。郭允諾只當4年總統，全力協助柯2024年接棒。不過，「政治契約」變數太大，成形挑戰高。

二、柯選、郭不選。柯當選總統、郭當行政院長。由於兩人都太強勢，未來憲政運作難免扞格。

三、郭選、柯不選。郭脫黨選總統，柯籌組政團，柯家軍力拚立委席次，但藍綠不可能放任郭、柯共謀「第三勢力」。

在郭、柯尚未鬆口前，任何排列組合都具有想像空間，但政治現實充滿挑戰，原子彈也可能變成空包彈。

不急著出牌的柯文哲仍有觀戰叫牌的籌碼，等到「天亮雨停」最佳時機，柯文哲才會鳴金出兵。

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