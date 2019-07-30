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抗韓國瑜！蘇貞昌加酸加辣 蔡英文保守

2019-07-30 14:00聯合晚報 記者周佑政／台北報導

行政院長蘇貞昌 圖／聯合報系資料照片
行政院長蘇貞昌 圖／聯合報系資料照片
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明年大選國民兩黨總統參選人底定後，民進黨府院黨對高雄市長韓國瑜的攻勢一波接一波。其中，蔡英文總統採取守勢，大多只回應韓國瑜攸關國政的批評；行政院正副院長蘇貞昌及陳其邁，從兩岸到高雄市政主動開火，且酸味十足。

距離總統選舉約剩半年，據了解，在台北市長柯文哲參選動向尚未明朗的情況下，民進黨目前將監督與攻擊火力聚焦於韓國瑜，府院黨及黨籍立委的「抗韓」模式也有所不同。

從民進黨總統初選到藍綠總統參選人對陣，蔡英文不斷強化專注國政的「總統角色」，尤其今年初大陸提出一國兩制台灣方案、香港「反送中」事件以及出訪友邦過境美國，蔡不斷凸顯在兩岸外交方面的話語權；面對韓國瑜的各式批評，蔡大多「被動」回應。

蘇貞昌、陳其邁對韓國瑜則是火力全開，從登革熱防疫中央與地方的交鋒，蘇貞昌要韓國瑜專心將高雄登革熱減低疫情，不要只講選舉口號。韓國瑜爬樹勘災，蘇也批評是不良示範。韓國瑜參選總統強調是中華民國保衛戰，陳其邁則反酸，對照韓國瑜之前進去香港中聯辦，是一個很大的諷刺。

民進黨中央及黨籍立委對韓國瑜的批評涵蓋各種面向，民進黨昨批評，韓國瑜的豪華農舍、財產暴增、背棄高雄，似乎是貪汙、腐敗、愛權力最佳寫照。綠委則常透過臉書等社群平台「酸韓」，例如國民黨中評委趙守博要韓戒酒，立委王定宇就說，「難道韓國瑜的唬爛、愛酒，是國民黨內的公開祕密」。

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