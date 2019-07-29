聯合報民調／藍綠對決韓蔡平手 三強爭霸韓暫領先

2019-07-29 00:30 聯合報 聯合報系民意調查中心／電話調查報導



國民黨全代會昨天通過提名高雄市長韓國瑜為二○二○總統參選人。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

二○二○總統大選，國民黨確定推出高雄市長韓國瑜代表藍營出征。本報最新總統選情調查發現，若為藍綠對決的局面，韓國瑜和蔡英文各以三成二支持度戰成平手。若柯文哲加入戰局，在三強爭霸情形下，韓國瑜暫以二成九支持度領先柯文哲的二成五及蔡英文的二成二。

韓蔡支持度 都降到三成二

不過，值得注意的是，無論是藍綠對決或三強爭霸，韓國瑜的聲勢都較一個月前的調查下滑六到十一個百分點，未決定比率則上升七到十二個百分點，選民支持意向轉趨觀望。

本報六月底的選情調查，在藍綠對決的局面下，韓國瑜以四成三支持度領先蔡英文的三成八。時隔約一個月，韓國瑜雖從國民黨初選勝出，但初選激情過後，韓支持率大幅減少十一個百分點，蔡也同步下滑了六個百分點，韓、蔡兩人支持度都降到三成二，打成平手。

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三成六選民 支持意向未定

韓、蔡兩人支持度下滑，主要是觀望的選民變多了。其中，對韓、蔡兩人都不支持或支持其他人的比率由一成一增加到一成六，未決定比率則由百分之八上升到二成，合計有三成六選民目前支持意向未定，未來選票流向值得關注。

分析發現，蔡較獲年輕選民青睞，四十歲以下選民中，蔡以四成二支持度領先韓的二成二；四十至四十九歲選民中，兩人勢均力敵，支持度都是三成三；至於五十歲以上選民中，則以韓較居優勢，支持度約占四成左右，蔡的支持度則不到三成。

政黨凝聚力 蔡高於韓國瑜

從政黨傾向來看，蔡英文獲得八成五綠營支持者力挺，政黨凝聚力高於韓國瑜；藍營支持者中僅七成三擁護韓，二成都不支持或未決定；至於中立選民中，蔡雖以二成五支持度超前韓的一成九，但有超過五成中立選民在藍綠對決時不願表態。

調查於七月廿四日至廿六日晚間進行，成功訪問一千一百一十九位成年民眾，另二百零五人拒訪；在百分之九十五信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構加權。