親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
特勤私菸案延燒
政治
軍事
綜合

聯合報民調／藍綠對決韓蔡平手 三強爭霸韓暫領先

聯合報民調／藍綠對決韓蔡平手 三強爭霸韓暫領先

2019-07-29 00:30聯合報 聯合報系民意調查中心／電話調查報導

國民黨全代會昨天通過提名高雄市長韓國瑜為二○二○總統參選人。 記者葉信菉／攝影
國民黨全代會昨天通過提名高雄市長韓國瑜為二○二○總統參選人。 記者葉信菉／攝影
分享

二○二○總統大選，國民黨確定推出高雄市長韓國瑜代表藍營出征。本報最新總統選情調查發現，若為藍綠對決的局面，韓國瑜和蔡英文各以三成二支持度戰成平手。若柯文哲加入戰局，在三強爭霸情形下，韓國瑜暫以二成九支持度領先柯文哲的二成五及蔡英文的二成二。

韓蔡支持度 都降到三成二

不過，值得注意的是，無論是藍綠對決或三強爭霸，韓國瑜的聲勢都較一個月前的調查下滑六到十一個百分點，未決定比率則上升七到十二個百分點，選民支持意向轉趨觀望。

本報六月底的選情調查，在藍綠對決的局面下，韓國瑜以四成三支持度領先蔡英文的三成八。時隔約一個月，韓國瑜雖從國民黨初選勝出，但初選激情過後，韓支持率大幅減少十一個百分點，蔡也同步下滑了六個百分點，韓、蔡兩人支持度都降到三成二，打成平手。

分享

三成六選民 支持意向未定

韓、蔡兩人支持度下滑，主要是觀望的選民變多了。其中，對韓、蔡兩人都不支持或支持其他人的比率由一成一增加到一成六，未決定比率則由百分之八上升到二成，合計有三成六選民目前支持意向未定，未來選票流向值得關注。

分析發現，蔡較獲年輕選民青睞，四十歲以下選民中，蔡以四成二支持度領先韓的二成二；四十至四十九歲選民中，兩人勢均力敵，支持度都是三成三；至於五十歲以上選民中，則以韓較居優勢，支持度約占四成左右，蔡的支持度則不到三成。

政黨凝聚力 蔡高於韓國瑜

從政黨傾向來看，蔡英文獲得八成五綠營支持者力挺，政黨凝聚力高於韓國瑜；藍營支持者中僅七成三擁護韓，二成都不支持或未決定；至於中立選民中，蔡雖以二成五支持度超前韓的一成九，但有超過五成中立選民在藍綠對決時不願表態。

調查於七月廿四日至廿六日晚間進行，成功訪問一千一百一十九位成年民眾，另二百零五人拒訪；在百分之九十五信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構加權。

2020選舉韓國瑜蔡英文柯文哲民調

相關新聞

聯合報民調／柯若參選 將挖走近三成英粉

2019-07-29 00:22

柯文哲為郭台銘抱屈 「思考怎合作」

2019-07-29 00:17

觀察站／府院黨整合 不如加緊挽回民心

2019-07-29 00:15

蘇貞昌8月拚輔選 主題式下鄉

2019-07-29 00:13

蔡英文打主權牌 喊加碼長照3.0

2019-07-29 00:04

回應韓國瑜 蔡英文：守護中華民國我說到做到

2019-07-28 21:46

總統：香港爭取自由民主 不曾聽國民黨支援

2019-07-28 19:13

蔡英文福成宮拜拜 酸韓國瑜「要發大財不是講講就成了 」

2019-07-28 18:55

綠評估不會重演換柱 強攻韓國瑜、不必挑釁柯文哲

2019-07-28 16:54

回應國民黨 蔡英文競選發言人：推轉型正義錯了嗎？

2019-07-28 16:12

卓榮泰、蔡陣營齊轟韓 推韓國瑜就是毀滅中華民國

2019-07-28 15:15

民進黨規劃928辦全代會 為2020大選造勢

2019-07-28 14:44

陳致中酸：韓國瑜盼到黃袍加身 高雄市民負債全國第一

2019-07-28 14:29

卓榮泰批韓國瑜：走入中聯辦時可曾想到中華民國？

2019-07-28 14:27

蔡英文競總10月運作 5大部門2支部隊備戰

2019-07-28 14:05

柯、郭合作？柯文哲：只要對台灣有利的都可合作

2019-07-28 10:15

綠：私菸案、柯參選？藍內訌？ 大選變數

2019-07-28 00:26

與郭合作？柯：有些問題他還沒回答我

2019-07-28 00:08

斷定柯P一定參選 韓國瑜：兄弟爬山，只能各自努力

2019-07-27 22:14

韓國瑜勝出 蔡正元：將是史上最「血腥」的大選

2019-07-15 14:34
看更多

熱門文章

華航再公布16筆專機免稅菸資料 追溯至2006年

2019-07-28 14:34

國安局向綠委苦訴 爆私菸案要負全責的是這單位

2019-07-28 13:25

私菸風暴 柯文哲：辦下去是大屠殺 國安局恐少一半人

2019-07-28 09:48

【即時短評】韓國瑜若要選上總統 這三個挑戰要先克服

2019-07-28 15:38

私菸案吳宗憲持3500條菸 孫大千：替死鬼出來頂罪

2019-07-28 08:29

私菸延燒！王浩宇：黃國昌作秀，給犯罪集團做好斷點

2019-07-28 08:50

【重磅快評】「蔡英文道歉，陳菊嗆告」的正義

2019-07-28 14:58

蔡英文出訪免稅菸占6成3 藍營酸民進黨清廉改革都假的

2019-07-28 18:08

總統府侍衛長 憲兵指揮官鍾樹明接任

2019-07-28 12:57

調查局緝私菸防洩密 專案代號 「北斗行動」

2019-07-28 07:00

解讀14年來私菸案數據！菸捐稅一漲 隔年就爆買

2019-07-28 18:57

影／現場很瘋狂 韓國瑜首度到台東韓粉擠爆

2019-07-28 20:28

幹話治國超悲哀… 為何卻有人感謝民進黨講不停？

2019-07-28 09:00

國家安全人民有錢 韓國瑜全代會將籲泛藍團結拚勝選

2019-07-28 08:15

傳蘇煥智可能組黨 他坦言有此想法最快下月宣布

2019-07-28 19:04

正式提名 韓國瑜：選戰攸關生死存亡 絕不會彬彬有禮

2019-07-28 11:41

黃子哲：走私洋菸還有貓膩 陳建仁兩次出訪應一併公布

2019-07-28 21:46

陸媒宣稱可藉演習直接解放台灣 國防部：國人請放心

2019-07-28 18:58

私菸案第七天華航今將公布新數字 交通部要求證據說話

2019-07-28 09:30

韓國瑜稱自己不是最優秀總統候選人 但能讓人民作主

2019-07-28 10:53

韓國瑜獲提名感觸深 胡幼偉：看不起韓是國民黨難整合關鍵

2019-07-28 18:33

郭台銘不出席全代會 國民黨仍為他準備座位

2019-07-28 09:08

華航再公布專機購菸量 菸捐金額、菸量都激增

2019-07-28 15:29

外交官有菸酒特權？ 介文汲：林佳龍得了權力傲慢病

2019-07-28 08:35

卓榮泰、蔡陣營齊轟韓 推韓國瑜就是毀滅中華民國

2019-07-28 15:15

蔡其昌當著國安局人員的面 違法私菸毫不留情辦到底

2019-07-28 18:00

華航內部信：決策主管法治觀念薄弱、未體察時代變遷

2019-07-28 13:16

私菸案蔡英文拋3招止血 綠委盼儘快處理就好

2019-07-28 12:11

鍾樹明剛直木訥寡言 憲兵指揮官接府侍衛長位階高

2019-07-28 13:36

影／蔡英文彰化參拜 「總統牌香菸」廣播車廟外經過

2019-07-28 18:05

韓國瑜：明年我們選的不是顏色 而是正確的方向

2019-07-28 12:55

韓國瑜提名演說 胡幼偉：講出一般百姓的心聲

2019-07-28 15:38

影／自喻水果刀對上洋槍砲 韓國瑜：民心思變是我最大信心

2019-07-28 20:05

南投縣長林明溱缺席全代會 盼韓國瑜三顧茅廬感動郭台銘

2019-07-28 17:22

私菸案看台灣價值 蔡正元：蔡英文權貴吃香喝辣的價值

2019-07-28 12:56

回應國民黨 蔡英文競選發言人：推轉型正義錯了嗎？

2019-07-28 16:12

回應韓國瑜 蔡英文：守護中華民國我說到做到

2019-07-28 21:46

監督制衡=背刺背骨？黃國昌：這不是我認識的台灣價值

2019-07-28 09:06

私菸案蔡總統道歉 渡也：此事仍然煙霧彌漫

2019-07-28 10:40

「總要思考一下」 吳敦義表態「慎重考慮」列名不分區

2019-07-28 15:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top