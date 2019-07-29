觀察站／府院黨整合 不如加緊挽回民心

2019-07-29 00:15 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 丘采薇



蔡英文總統拚連任之路不斷有新的挑戰，也有舊問題未解。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 距離二○二○大選剩不到半年，蔡英文總統拚連任之路不斷有新的挑戰，也有舊問題未解。先是初選後黨內整合進度緩慢，如今爆發國安特勤違法走私菸品案，民怨延燒還看不到盡頭，黨內、國政蠟燭兩頭燒。

民進黨初選結束至今一個多月，部分支持者的激情漸漸冷卻，但代表特定陣營的派系要角仍不打算放手，檯面下充滿酸言酸語。直到日前代表黨與競選總部的幹部見面把話講開，無論是否已完全放下初選遺留的情緒，但府與黨跨出關鍵一步，雙方總算有「好的開始」。

對外團結一直是民進黨強項，無論內部競爭多激烈，最後總能一致對外。但是和四年前相比，目前的狀況今非昔比，如何面對「內憂外患」仍甘苦與共，考驗人性，也考驗主政者的領導能力。

這次國安特勤嚴重違紀，總統府危機處理牽動民進黨的形象。無論總統府的態度、用詞、對外說明速度，都影響著國人對民進黨執政的信心，這也是為什麼許多立委心急如焚，希望府能盡快讓整件事平息，否則私菸案可能成為壓垮明年選情的最後一根稻草。

二○一六年，民進黨不但贏了總統大選，還在國會取得過半席次，完全執政風光一時。三年多過去，執政的成果和包袱必須共同承擔，所有閣員與立委的命運都綁在一起，更顯示任何單位的危機處理都事關重大，一刻也不能拖。

蔡總統這次在私菸案爆發第六天向國人道歉，雖然已無法撲滅燒成一片的大火，但總算體認到真實民意。接下來每一天都是跟時間賽跑，除了加速整合黨內，首要任務無疑是挽回民心。