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7家媒體最新民調比較 韓國瑜暫時領先

2019-07-29 11:38聯合新聞網 綜合報導

韓國瑜(左)、蔡英文、柯文哲。資料照
韓國瑜(左)、蔡英文、柯文哲。資料照
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日前，國民黨公布初選結果，確定由韓國瑜代表參加2020總統大選，各家媒體、單位紛紛都進行支持度調查。綜合各家媒體最新民調公布結果，若是國民黨與民進黨藍綠抗衡，總統蔡英文與高雄市長韓國瑜差異極小，蔡、韓兩人支持度逼近相同；倘若台北市長柯文哲加入戰局角逐大位，則一樣由韓國瑜領先態勢，蔡英文輸柯文哲三個百分點。綜合了《TVBS》、《旺旺中時》、《台灣民意基金會》、《蘋果》、《綠黨》、《美麗島電子報》、《聯合報》7家媒體從7月17日至29日公布的最新民調，蔡韓柯三人由韓國瑜領先，原本由蔡英文緊追在後，29日最新民調顯示，尚未鬆口是否參選的台北市長柯文哲以25%的支持度超越蔡英文的22%。

TVBS：蔡英文28％、韓國瑜40％、柯文哲27％

《TVBS》7月17日公布的民調顯示，韓國瑜40%領先蔡英文28%，相較7月5日的民調，蔡英文上升3個百分點，柯文哲上升11個百分點，支持度僅相差1%，而韓國瑜則是下滑2個百分點。

中時：蔡英文23.8％、韓國瑜32.4％、柯文哲25.8％

《旺旺中時》7月22日公布的最新民調，韓國瑜依舊一馬當先維持領先，但柯文哲近日「撿到槍」砲火猛攻綠營的行為，似乎反映在民調上，柯文哲支持度明顯上升，甚至贏蔡英文2個百分點。

台灣民意基金會：蔡英文32.6％、韓國瑜33.5％、柯文哲25.5％

《台灣民意基金會》7月22日公布的最新民調，韓國瑜僅領先0.9個百分點，雖然柯文哲僅獲25.5%支持度，但台灣民意基金會表示，若是藍綠對抗，蔡英文以45%領先韓國瑜40.1%，但是柯文哲一旦加入戰局，將立即改變原本蔡韓一對一的競爭態勢，造成豬羊變色的結果。

蘋果：蔡英文29.6％、韓國瑜33.2％、柯文哲23.4％

《蘋果》7月24日公布的最新民調，柯文哲仍維持二成支持度，而蔡英文與韓國瑜僅差3.6個百分點，相較蘋果上月整合民調，韓蔡兩人支持度都有小幅成長，只有柯文哲支持度呈現下跌態勢。

綠黨：蔡英文30％、韓國瑜30％、柯文哲24.6％

《綠黨》7月24日公布的最新民調，倘若柯文哲參選2020總統大選，蔡英文與韓國瑜將以30%的支持度打平，而柯文哲則獲得24.6%的支持度。但是，如果郭台銘也加入戰局，韓國瑜將以27.4%的支持度贏蔡英文25.4%，而郭台銘僅獲18.9%、柯文哲17.2%。

美麗島電子報：蔡英文32.6％、韓國瑜29.9％、柯文哲22％

《美麗島電子報》7月24日公布的最新民調，調查對象為台北市民，蔡英文以32.6%贏韓國瑜29.9%和柯文哲22%。相較調查對象是高雄市民，台北市民調，蔡英文上升1.6個百分點，韓國瑜下跌1個百分點，柯文哲雖落後蔡韓，但北市民調支持度上升2.7個百分點。

聯合報：蔡英文22%、韓國瑜29%、柯文哲25%

《聯合報》29日公布的最新民調，若為蔡英文與韓國瑜對決，兩人的支持度皆為32%持平，相較6月同樣由《聯合報》調查的民調，兩人支持度都有下滑的趨勢，選民態度轉為觀望。而若加入柯文哲，則三人仍由韓國瑜以29%勝出，柯文哲25%第二，蔡英文22%第三。

2020選舉韓國瑜蔡英文柯文哲民調

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