政在選直播訪談／總統選舉藍綠白角力 南台灣在地觀察

相關新聞
觀察站／想炸翻藍綠 柯文哲怎造原子彈？2019-07-26 00:29
選前暖身？ 柯文哲將出書「生死之間」2019-07-26 00:24
鐵粉延展性差？柯文哲：我的支持者非常不穩固2019-07-25 12:27
民調暴起暴落有利出線？ 柯文哲：人人有希望個個無把握2019-07-25 12:20
9月1日開記者會宣布參選？ 柯文哲：想要選再說怎麼宣布2019-07-25 12:18
鼓勵大學生參與監票 中選會放寬限制適用2020大選2019-07-25 11:42
柯文哲酸賴清德逃亡海外 李退之：虛偽不實惡意攻擊2019-07-25 10:36
盤點2020「當選率最高搭檔」…韓國瑜、蔡英文、柯文哲最中意誰？2019-07-25 08:00
韓國瑜勝出 蔡正元：將是史上最「血腥」的大選2019-07-15 14:34
熱門文章
國民黨發言系統陣前換將？ 王鴻薇、洪孟楷職務遭除2019-07-25 14:39
華航董座謝世謙致歉！這次香菸銷售總數量10009條2019-07-25 16:28
不只特勤走私？ 黃國昌再爆：華航內部「訂購商品」消失2019-07-25 10:52
私菸案重創小英！其實還有一案 她摔得比現在更慘…2019-07-26 08:00
黃國昌控華航內部採購的免稅品、五部貨車都消失2019-07-25 11:35
遭爆任旅長時曾被判妨害公務 邱國正：他硬幹我也硬幹2019-07-25 22:52
蔡英文搭長榮出訪也走私菸？ 唐湘龍：如果有就好玩了2019-07-25 12:53
觀察站／機邊交貨誰指示？華航提油救火 漏洞百出2019-07-26 00:09
華航記者會林佳龍不滿意 王國材：若謝世謙請辭 會同意2019-07-25 19:47
「約定俗成」解除訂菸上限 華航：不知量大與機邊交貨2019-07-25 17:35
叫吳宗憲的都要罵 館長批私菸案「不該推給前朝」2019-07-25 16:51
私菸案刷卡645萬元是預繳非溢繳 金管會：玉山銀沒問題2019-07-25 17:56
扁談私菸案：小英如對自己人輕輕放下 就準備重重摔下2019-07-25 23:06
影／私菸案延燒 華航空品組長黃川禎交保落荒而逃2019-07-25 19:20
陳菊辦也涉私菸案？ 蔡英文：在野黨不需旁生枝節2019-07-25 12:18
蔡英文首度回應私菸 「寄生華航」與事件不必然相關2019-07-25 12:13
媒體人曝：總統專機免稅品65折 國安人員殺紅眼連電視玩具都買2019-07-25 11:42
迎戰蔣萬安奇兵是她？傳民進黨想徵召雞排妹選立委2019-07-25 16:37
私菸案醜聞 退役上校點名最大漏洞：總統府警衛室2019-07-25 11:17
吳宗憲一張卡刷645萬 玉山銀曾通報金管會2019-07-26 00:37
台俄直航變非洲豬瘟檢疫空窗 蘇貞昌板起臉怒談究責2019-07-25 13:10
買菸一張卡能刷645萬? 金管會：玉山銀有依洗防規定辦理2019-07-25 17:50
黃國昌爆員工代購免稅品消失 華航：很困惑他在講什麼2019-07-25 17:45
老沒有錯！政院拍板：65歲後想工作可簽契約2019-07-25 12:14
郭台銘再傳脫黨參選 郭幕僚：有心人想像的劇本2019-07-25 13:38
私菸案 華航下午4時台北分公司說明2019-07-25 14:10
華膳倉儲藏走私菸 董座葉菊蘭：當然不清楚2019-07-25 16:18
私菸案扯前朝 華航前高層：過去都有依法上飛機2019-07-25 14:32
新聞眼／攔貨三天 檢調才蒐證 手下留情？2019-07-26 00:47
私菸案後 華膳總經理稱：任務圓滿達成、願扛責2019-07-25 11:59
影╱私菸案 韓國瑜：蔡英文領導中華民國的能力絕對有問題2019-07-25 15:47
邱國正說上任有兩件事要做 打包票不秋後算帳2019-07-25 11:50
柯文哲酸賴清德逃亡海外 李退之：虛偽不實惡意攻擊2019-07-25 10:36
華航說明總統專機私菸案 黃國昌批推卸責任、嘆為觀止2019-07-25 18:14
規模、差價、貴婦團、工具 蔡正元點出陋習四大不同2019-07-25 22:39
韓國瑜「爬樹望蚊」不稀奇！昔有老縣長上山打虎2019-07-26 09:00
毛嘉慶：一品帶刀侍衛真「神武！」2019-07-25 23:45
【重磅快評】「御前侍衛」體系混亂 遲早還有荒唐事2019-07-25 18:02
華航董座謝世謙：私菸案我全權負責到底！2019-07-25 17:42
林佳龍喊告 介文汲：將質疑硬栽為抹黑造謠才應道歉2019-07-25 20:28
留言