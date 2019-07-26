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母湯！立體圍牆畫得像馬路 網友憂：晚上直行可能登天

巴黎地下冷卻管線圖曝光！原來城市下方還有套冷卻迷宮

政在選直播訪談／總統選舉藍綠白角力 南台灣在地觀察

2019-07-26 08:49聯合新聞網 綜合報導

藍綠總統初選角逐大位人選，目前爭取連任的蔡總統對上高雄市長韓國瑜，呼聲很高的台北市長柯文哲，以及初選失利的鴻海創辦人郭台銘及立法院前院長王金平，各陣營整合以及藍綠白角力，如何牽動2020選情？

下午16:30《政在選》直播訪談，台南市議員謝龍介和高雄市議員陳麗娜為您帶來南台灣的在地觀察。

2020選舉謝龍介
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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