政在選直播訪談／總統選舉藍綠白角力 南台灣在地觀察

2019-07-26 08:49 聯合新聞網 綜合報導



藍綠總統初選角逐大位人選，目前爭取連任的蔡總統對上高雄市長韓國瑜，呼聲很高的台北市長柯文哲，以及初選失利的鴻海創辦人郭台銘及立法院前院長王金平，各陣營整合以及藍綠白角力，如何牽動2020選情？

下午16:30《政在選》直播訪談，台南市議員謝龍介和高雄市議員陳麗娜為您帶來南台灣的在地觀察。