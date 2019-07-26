選前暖身？ 柯文哲將出書「生死之間」

2019-07-26 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



台北市長柯文哲將在九月一日提前表態決定是否參加二○二○總統大選，但在此之前，柯文哲將於八、九月推出新書「生死之間」，幕僚證實，柯的新書推出後將舉行簽書會，全台跑透透。對於日前稱高雄市長韓國瑜非庶民，柯文哲昨天說，韓本來就不是庶民，庶民總統這個就是口號。

對為何要選在九月一日提前表態參選總統、是否會開記者會宣布，柯文哲說，想要選再說怎麼宣布。且九月十七日才是獨立參選人登記參選最後期限，但連署點不是「說一、二、三」就有二千個連署點，沒那麼容易，要布置連署點，要前置作業，但不可能拖到那天。

台北市長柯文哲（中）選前將出書「生死之間」，昨天他出席準公共幼兒園記者會，並教導幼兒園學童外科醫師的洗手姿勢。 記者林伯東／攝影 分享 facebook 對於自己滿意度半年掉八個百分點，柯文哲說，這變成ＲＯＣ「賭博共和國」，台灣一切不可測，暴漲暴跌表示人人有希望，個個無把握。對市政民調只有他掉下來，相當明顯是針對市長不滿意，回去檢討一下。

媒體詢問柯文哲為何會說韓國瑜裝庶民，柯說，韓本來就不是庶民，庶民總統這個就是口號。近來韓國瑜爬樹、勘災聞水，媒體問柯這有沒有效？柯說，自然就好。柯在受訪時曾說韓國瑜的選票延展性差，柯文哲解釋，鐵粉造成延展性差，這是基本常識。至於被問到自己的柯粉，柯文哲說，「我的支持者非常不穩固」。

柯也說，他做過研究，今年一月到七月，很明顯的中間選民少掉了， 因為兩黨在初選，所以很清楚往兩邊拉。他的解讀是，會往兩邊拉，是很不穩定的結構，中間有風吹草動，藍綠歸位會跑回去，但是冷靜下來又移回中間，這證明洪永泰教授講的「板塊論」是對的，但是這板塊非常不穩定。

對新書，柯文哲說，他離開台大時曾想過，當外科醫生處理過那麼多生離死別的故事，很想寫下來，當市長沒時間。有一次遇到出版社的人，對方問有沒有什麼想寫，他說想寫總結當外科醫生卅年、特別是重症外科醫生的經驗。

柯說，書名叫「生死之間」，與選舉無關，要跟選舉有關，就寫「光榮國家」。柯仍持續假日南下行程，七月廿八日到雲林，參拜斗南新厝寮六房媽紅壇和雲林虎尾福安宮，也有踩韓國瑜地盤的味道。