親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國安人員走私菸
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
南台灣防蚊大戰
台鐵誤點之謎
政治
軍事
綜合

選前暖身？ 柯文哲將出書「生死之間」

2019-07-26 00:24聯合報 記者楊正海／台北報導

台北市長柯文哲將在九月一日提前表態決定是否參加二○二○總統大選，但在此之前，柯文哲將於八、九月推出新書「生死之間」，幕僚證實，柯的新書推出後將舉行簽書會，全台跑透透。對於日前稱高雄市長韓國瑜非庶民，柯文哲昨天說，韓本來就不是庶民，庶民總統這個就是口號。

對為何要選在九月一日提前表態參選總統、是否會開記者會宣布，柯文哲說，想要選再說怎麼宣布。且九月十七日才是獨立參選人登記參選最後期限，但連署點不是「說一、二、三」就有二千個連署點，沒那麼容易，要布置連署點，要前置作業，但不可能拖到那天。

台北市長柯文哲（中）選前將出書「生死之間」，昨天他出席準公共幼兒園記者會，並教導...
台北市長柯文哲（中）選前將出書「生死之間」，昨天他出席準公共幼兒園記者會，並教導幼兒園學童外科醫師的洗手姿勢。 記者林伯東／攝影
分享
對於自己滿意度半年掉八個百分點，柯文哲說，這變成ＲＯＣ「賭博共和國」，台灣一切不可測，暴漲暴跌表示人人有希望，個個無把握。對市政民調只有他掉下來，相當明顯是針對市長不滿意，回去檢討一下。

媒體詢問柯文哲為何會說韓國瑜裝庶民，柯說，韓本來就不是庶民，庶民總統這個就是口號。近來韓國瑜爬樹、勘災聞水，媒體問柯這有沒有效？柯說，自然就好。柯在受訪時曾說韓國瑜的選票延展性差，柯文哲解釋，鐵粉造成延展性差，這是基本常識。至於被問到自己的柯粉，柯文哲說，「我的支持者非常不穩固」。

柯也說，他做過研究，今年一月到七月，很明顯的中間選民少掉了， 因為兩黨在初選，所以很清楚往兩邊拉。他的解讀是，會往兩邊拉，是很不穩定的結構，中間有風吹草動，藍綠歸位會跑回去，但是冷靜下來又移回中間，這證明洪永泰教授講的「板塊論」是對的，但是這板塊非常不穩定。

對新書，柯文哲說，他離開台大時曾想過，當外科醫生處理過那麼多生離死別的故事，很想寫下來，當市長沒時間。有一次遇到出版社的人，對方問有沒有什麼想寫，他說想寫總結當外科醫生卅年、特別是重症外科醫生的經驗。

柯說，書名叫「生死之間」，與選舉無關，要跟選舉有關，就寫「光榮國家」。柯仍持續假日南下行程，七月廿八日到雲林，參拜斗南新厝寮六房媽紅壇和雲林虎尾福安宮，也有踩韓國瑜地盤的味道。

2020選舉韓國瑜柯文哲
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

觀察站／想炸翻藍綠 柯文哲怎造原子彈？

2019-07-26 00:29

鐵粉延展性差？柯文哲：我的支持者非常不穩固

2019-07-25 12:27

民調暴起暴落有利出線？ 柯文哲：人人有希望個個無把握

2019-07-25 12:20

9月1日開記者會宣布參選？ 柯文哲：想要選再說怎麼宣布

2019-07-25 12:18

鼓勵大學生參與監票 中選會放寬限制適用2020大選

2019-07-25 11:42

柯文哲酸賴清德逃亡海外 李退之：虛偽不實惡意攻擊

2019-07-25 10:36

盤點2020「當選率最高搭檔」…韓國瑜、蔡英文、柯文哲最中意誰？

2019-07-25 08:00

關切北京企圖干預台大選？美亞太副助卿：美非常擔心

2019-07-25 04:17

選總統？ 柯文哲：最慢9月上旬決定

2019-07-24 23:46

北市府民調／柯文哲施政滿意度 半年掉8個百分點

2019-07-24 23:44

等郭董回來溝通 韓國瑜：還未把內心話挖心掏肺講出來

2019-07-24 22:25

韓國瑜勝出 蔡正元：將是史上最「血腥」的大選

2019-07-15 14:34
看更多

熱門文章

國民黨發言系統陣前換將？ 王鴻薇、洪孟楷職務遭除

2019-07-25 14:39

華航董座謝世謙致歉！這次香菸銷售總數量10009條

2019-07-25 16:28

不只特勤走私？ 黃國昌再爆：華航內部「訂購商品」消失

2019-07-25 10:52

柯文哲「靠山」曝光？酸韓打蔡沒在怕 原來底氣在這裡...

2019-07-25 09:00

黃國昌控華航內部採購的免稅品、五部貨車都消失

2019-07-25 11:35

蔡英文搭長榮出訪也走私菸？ 唐湘龍：如果有就好玩了

2019-07-25 12:53

「約定俗成」解除訂菸上限 華航：不知量大與機邊交貨

2019-07-25 17:35

庶民是包裝？ 孫大千：民進黨多包裝幾個就高枕無憂

2019-07-25 09:26

華航記者會林佳龍不滿意 王國材：若謝世謙請辭 會同意

2019-07-25 19:47

私菸案刷卡645萬元是預繳非溢繳 金管會：玉山銀沒問題

2019-07-25 17:56

盤點2020「當選率最高搭檔」…韓國瑜、蔡英文、柯文哲最中意誰？

2019-07-25 08:00

影／私菸案延燒 華航空品組長黃川禎交保落荒而逃

2019-07-25 19:20

媒體人曝：總統專機免稅品65折 國安人員殺紅眼連電視玩具都買

2019-07-25 11:42

蔡英文首度回應私菸 「寄生華航」與事件不必然相關

2019-07-25 12:13

迎戰蔣萬安奇兵是她？傳民進黨想徵召雞排妹選立委

2019-07-25 16:37

私菸案醜聞 退役上校點名最大漏洞：總統府警衛室

2019-07-25 11:17

叫吳宗憲的都要罵 館長批私菸案「不該推給前朝」

2019-07-25 16:51

陳菊辦也涉私菸案？ 蔡英文：在野黨不需旁生枝節

2019-07-25 12:18

影／私菸風暴延燒 華航職員今晨送北檢複訊

2019-07-25 07:02

台俄直航變非洲豬瘟檢疫空窗 蘇貞昌板起臉怒談究責

2019-07-25 13:10

老沒有錯！政院拍板：65歲後想工作可簽契約

2019-07-25 12:14

黃國昌爆員工代購免稅品消失 華航：很困惑他在講什麼

2019-07-25 17:45

遭爆任旅長時曾被判妨害公務 邱國正：他硬幹我也硬幹

2019-07-25 22:52

郭台銘再傳脫黨參選 郭幕僚：有心人想像的劇本

2019-07-25 13:38

國安局私菸案 華航人員黃川禎移送北檢複訊

2019-07-25 10:12

買菸一張卡能刷645萬? 金管會：玉山銀有依洗防規定辦理

2019-07-25 17:50

私菸案 華航下午4時台北分公司說明

2019-07-25 14:10

華膳倉儲藏走私菸 董座葉菊蘭：當然不清楚

2019-07-25 16:18

私菸案扯前朝 華航前高層：過去都有依法上飛機

2019-07-25 14:32

我方自行棄主辦滑冰 徐永明：中國打壓成無能提款機

2019-07-25 10:05

私菸案後 華膳總經理稱：任務圓滿達成、願扛責

2019-07-25 11:59

扁談私菸案：小英如對自己人輕輕放下 就準備重重摔下

2019-07-25 23:06

邱國正說上任有兩件事要做 打包票不秋後算帳

2019-07-25 11:50

影╱私菸案 韓國瑜：蔡英文領導中華民國的能力絕對有問題

2019-07-25 15:47

柯文哲酸賴清德逃亡海外 李退之：虛偽不實惡意攻擊

2019-07-25 10:36

華航說明總統專機私菸案 黃國昌批推卸責任、嘆為觀止

2019-07-25 18:14

私菸案延燒多日 沉默的國安局終於講話了

2019-07-25 10:08

國安「特權菸」近年暴增 游淑慧：這就是貪腐

2019-07-25 09:23

救台鐵誤點只能砍掉重練？ 前交長：現正是成熟時機

2019-07-25 05:23

規模、差價、貴婦團、工具 蔡正元點出陋習四大不同

2019-07-25 22:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top