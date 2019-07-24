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訪6總統候選人 網紅點評人格特質

2019-07-24 16:39台灣醒報 記者張元融╱台北報導

時事型網紅張志祺（右一）發表《超主觀總統候選人格分析》影片，對他近距離接觸過的6...
時事型網紅張志祺（右一）發表《超主觀總統候選人格分析》影片，對他近距離接觸過的6位總統候選人，提出人格點評。（photo by網路截圖）
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到郭董家吃早餐、開箱總統專機、進市長室與韓國瑜促膝長談！知識型Youtuber「志祺七七」在訪問完郭、韓、蔡等6人後，綜合對大人物們貼身觀察，發表《超主觀總統候選人格分析》影片。他評郭是「自信爆表的霸氣總裁」、韓是「熱愛金句的庶民里長伯」、蔡是「有顆少女心的必修課教授。」

小英兩度上他節目

「志祺七七」是一檔活躍於年輕世代的Youtube頻道，每週7天、每晚7點、每部影片7分鐘，天天向27萬頻道訂閱戶發表時事影片。國民黨總統初選期間，為搶攻年輕選票，郭台銘、韓國瑜、周錫瑋朱立倫、張善政都與他拍攝「總統無限寶石」節目。蔡英文甚至2度與他合作，讓他拍影片開箱行李箱與總統專機。

「回想採訪過程，韓國瑜給人的印象最為深刻。」志祺表示，短短1小時的接觸中，他多次見識到韓「鮮明的人格魅力與超強的人際手腕」。他以到市府拍片的場景為例，當時初次見面，韓市長很用力地握著他的手，自然地搭肩，真誠地看著他，對他說：「很高興認識你。」

志祺形容，韓像是「班上很熱衷於交友的同學」，即使韓這種「打破社交安全距離」的交際手法，可能因太過親密而讓對方感到不自在，然而，多數人都會因為韓確實展現出「我真的非常在乎你！」的友善訊息，讓人難以排斥他。

蔡、韓特質反差大

「蔡英文是有顆少女心的必修課教授。」志祺表示，根據他與蔡英文2次合作拍片時的貼身觀察，蔡與他人相處互動，講話官腔、政治正確，渾身散發出嚴謹氣息，確實會給人一種距離感，而這個「距離」往往讓人感受不到真誠。志祺以「學分很硬的必修課教授」描繪蔡英文的人格特質。

志祺還發現，蔡英文總是不停地在觀察，且她的「嚴謹性格」在面對不熟悉環境時會特別彰顯。而這恰巧就是蔡、韓2人特質最大的差別：韓在與小朋友接觸的時候，會在第一時間搭肩、摸頭；而蔡則是會先蹲下來，詢問過小孩子的意願後，再進一步接觸。也就是說，蔡的思考模式是「先讓我搞清楚現在的狀況，再談下一步。」

郭霸氣外露

「郭台銘是自信爆表的霸氣總裁！」志祺形容，在與郭對談的過程中，他由內而外地散發出「捨我其誰的飽滿自信」，讓人有種「這個人已經準備好要當總統了」的感受。志祺還指出，與年輕人對話中，郭會當面提出反問和質疑，顯示出「不怕與人衝突」，此自信力爆棚的人格特質，與執行力破表的美國總統川普神似。

此外，志祺還評，朱立倫是「很想年輕的尷尬舅舅」、周錫瑋是「已脫離俗事的文藝流氓」、張善政是「城府（內涵）很深的氣質宰相。」志祺也強調，這是「超主觀」分析。

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2020選舉韓國瑜郭台銘周錫瑋朱立倫
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