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4成民眾支持柯文哲參選 民調：2020最大變數

2019-07-22 19:09台灣醒報 記者鄭吉峻╱台北報導

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，一但柯加入戰局，恐成2020總統大選最大變數。（...
台灣民意基金會董事長游盈隆分析，一但柯加入戰局，恐成2020總統大選最大變數。（photo by鄭吉峻／台灣醒報）
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台北市長柯文哲是否參選2020總統大選，已成各方矚目焦點。根據台灣民意基金會7月最新民調顯示，41.6%的台灣民眾期待柯投入參選，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，一但柯加入戰局，蔡英文目前領先韓國瑜的民調將受到衝擊；柯的參選與否，恐成2020總統大選最大變數。

台灣民意基金會22日舉辦「新形勢下的2020台灣總統大選」研討會，並發佈7月份全國性民意調查。基金會董事長游盈隆表示，在兩大黨推出總統候選人後，尚未出現明顯的第三勢力，致使選民選邊站、中性選民空洞化，將不利柯文哲參選。

柯參選衝擊蔡選票

若台北市長柯文哲加入2020總統選戰，台灣民意基金會本月最新民調顯示，當出現三人競逐總統大位時，韓國瑜以些微差距暫時領先蔡英文0.9個百分點，柯文哲落居第三，與韓相差8個百分點，與蔡相差7.1個百分點。

游盈隆分析，這意味柯文哲一但加入戰局，將立即改變原本蔡韓一對一的競爭態勢；其次，也意味蔡英文目前領先韓國瑜的民調，將很容易受新變數的衝擊而改變。

此外，根據民調顯示，有高達41.6%的民眾期待柯文哲參選，游盈隆認為這些民眾是希望有別的選擇可以出現，柯文哲是否參選，將成為2020總統大選最大變數。前台北市副市長丁庭宇則表示，柯文哲近日砲火猛烈，認為柯參選的可能性很大。

民進黨前立委、新系大老林濁水指出，柯文哲對於香港反送中事件的態度，不讓人信任，已傷及其基本立場；不過柯文哲仍擁有非常堅固的中間選民支持度，遠超過蔡韓，尤其特別或公務員支持。

兩黨掏空中間選民

不過，立法委員徐永明則認為，國民兩黨在初選結束後，將會達到團結內部的效果，致使兩黨選民認同產生極化現象，中間選民遭到掏空，對於第三勢力候選人將是壞消息。他指出，時代力量支持者過去較支持柯，但現在支持蔡的人數反而比較多，是否代表兩大黨外的選民對於蔡的努力是肯定的？將有待觀察。

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2020選舉柯文哲
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