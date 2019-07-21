柯文哲自稱「誠實豆沙包」 說自己缺點是太有理想

台北市長柯文哲說，他的缺點是太有理想。記者黃宣翰／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲日前酸藍綠總統參選人「只有草包跟菜包可以選擇」，遭外界質疑自己是什麼包？柯文哲先在臉書以「公事包」為題發文，以蔣渭水為例，指做一個文化傳道者比作一個政治領導者有用，昨天又自比是「誠實豆沙包」，在想台灣下一步要怎麼辦，猜想知識分子跟產業經濟分子都跟他一樣焦慮。

柯文哲廿日在臉書上傳「公事包」影片說，公事包裡裝的都是市政資料，隨著累積的未辦事項越來越多，這個包包也越來越沉重，四年半下來，拿到最後已經變成一種習慣，這大概就是一種責任感。柯昨到台南衝人氣，被問到自認是公事包嗎？他表示，「沒有啦，講完就算了！」

柯文哲表示，他想一些知識分子跟產業界經濟分子「這個禮拜跟我一樣很焦慮」。至於有沒有想到解決方法？柯說，心存善念、盡力而為，「就好像我們當醫生，也不是每一個病人都救回來」，盡自己能力去做，剩下就交給老天決定。

對於政大教授陳芳明指「可以把最親密的戰友塑造成敵人，大概也只有柯文哲能夠辦到。」柯表示，自己在台灣政界跟很多人格格不入，因為他很討厭那種政治利益交換，自己的缺點是有時太有理想，很多可以妥協的場合就很不願意去妥協。

柯文哲表示，當台北市長後常接觸政務，看到前瞻計畫消耗預算就很不喜歡，明明工程做不完，可是卻要求在時間內把預算消耗掉，這就是浪費國家的錢，也許有些人說這不重要，可是對他來講，「我就是不肯妥協，我就是不喜歡」。

對於民進黨立委認為明年總統大選將是主權和經濟之爭，柯文哲說，沒有人要犧牲台灣主權，民主自由很清楚，台灣人民有台灣人民選擇的自由，民主生活方式已是台灣人共識，而且是最大共識；至於經濟，「我想沒有人說我要過苦日子」，希望過更好的生活，但看到的卻是亂花錢、沒有財政紀律，國家治理亂七八糟，這才是現階段應該要去解決的。