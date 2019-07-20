郭柯結盟？ 柯文哲：再說吧

2019-07-20 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北報導



外界關注台北市長柯文哲（見圖）是否會在總統大選與鴻海創辦人郭台銘「郭柯結盟」，柯昨天在參加一項親子活動後受訪表示：「再說吧」。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

外界關注台北市長柯文哲是否會在二○二○大選與鴻海創辦人郭台銘「郭柯結盟」，制衡藍綠，對此，柯昨天淡定表示「再說吧」，還說在兩個主要政黨總統參選人出來之後，「我們都非常焦慮。」

民進黨蔡英文爭取連任總統，國民黨則由高雄市長韓國瑜出線。柯文哲昨天上午參加親子活動後受訪時說，他回家後也有想過，不以台北市長身分，而用知識分子、中產階級身分去想，在兩個主要政黨總統參選人出來之後，「我們都非常焦慮。」

柯文哲說，他一直沒有說要參選的一大理由，就是才剛選上，就要再花時間選舉的狀況「不太對」，是不正常的社會現象，只是已經走到這裡，到底該怎麼辦？所以知識藍、知識綠，那群意識形態不是非常強的知識階級和中堅分子，這一周以來應該相當焦慮，等下次專訪有時間，他會花個卅分鐘，來講他對台灣兩個主要政黨參選人的看法，「堵麥」（聯訪）時間不夠，沒辦法講。

柯文哲說，他個人的信念是，國家力量在於國民全體，所以不要幻想換一個總統，整個台灣就一下改變。像他這麼嚴厲的長官，每天七點半上班，「雍正式」的管理，難道台北市一件弊案都沒有嗎？他說，「只是大幅見少，也不是零」，文化的塑造不是一、兩年可以成功，要很長時間。

至於名嘴姚立明批評柯「忘恩負義」，要他別忘記「白色力量」口號當初還是蔡陣營幕僚幫他想的。柯文哲說，二○一四年台北市選舉，「如果民進黨打得贏，他們不會讓我選」，民進黨也是按照當時的最佳利益去決定，只是沒想到柯文哲這傢伙，不太聽話，也不是完全照他們的意思。

柯說，他也反省這幾天講話太兇，「昨天回去就跟自己說不要再罵人」，但姚立明講到忘恩負義四個字，「我就實在是差點又…，好，我要克制自己」。