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柯文哲砲火全開嗆菜包、草包、不要臉 網路聲量曝下場

2019-07-20 15:40聯合新聞網 網路溫度計提供

台北市長柯文哲上午出席社會局主辦獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會後受訪，連日辛辣...
台北市長柯文哲上午出席社會局主辦獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會後受訪，連日辛辣重砲收斂許多，核心幕僚「學姊」黃瀞瑩在一旁提供訊息。聯合報記者林俊良／攝影
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台北市長柯文哲最近火力全開，自從國民黨初選結束後，就狂批藍綠不手軟！除了罵民進黨說謊成性，接受媒體專訪說「自己很怨恨小英」、「韓市長讀的書只夠做北農董事長」，甚至大嗆行政院長蘇貞昌「有夠不要臉」，19日還語出驚人拋出台灣只有「草包」、「菜包」可以選，實在糟糕。連日撿到槍言論，也讓柯文哲的網路聲量創近半年新高！

網路溫度計提供
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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢可以發現，近半年跟柯文哲有關的聲量共有3096133筆，這半年的聲量高峰，就是7月18日柯文哲罵蘇貞昌不要臉，當天就有61853筆聲量。第二高的則是柯文哲17日接受媒體專訪，談到自己會不會參選，竟回：「我心裡滿怨恨小英，她好好幹就不會搞出那麼多問題了，我們就沒選不選的困擾。」同時柯文哲也順便嗆了高雄市長韓國瑜「不耐打」、「他不是像我們這種清白從政」，當天有47678筆聲量。

日前柯文哲直指綠營「說謊成性」，讓行政院長蘇貞昌反酸柯應該堅守崗位，才對得起市民，還提到柯曾說連任後會支持總統蔡英文爭取連任，結果柯文哲18日怒嗆，2018年台北市長選舉發生葛特曼事件，「現在蘇貞昌這樣講只能說，實在是有夠不要臉。」19日媒體又詢問高雄市長韓國瑜帶職參選的議題，柯文哲竟說：「今天台灣走到這個地步，只有『草包』跟『菜包』可以選，實在真糟糕。」

前一陣子國民黨、民進黨初選的戰況激烈，雖然兩黨都將柯文哲視為總統大選的對手，將柯納入民調中，但柯文哲卻異常低調，不願在國民黨初選結果公布前做更多表態，網友也將討論的重心轉移。此外，柯文哲今年1月以後的聲量，更常常掉到一萬筆以下，雖然這一連串砲火四射的言論讓柯文哲從谷底回升，18日的聲量更超過六萬，但跟過去如日中天、稱霸網路的局勢相比，還是有段差距。

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過去這一個月以來，韓國瑜依舊是聲量最高的政治人物，其次是蔡英文、郭台銘，柯文哲是四人之末。但透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢可以發現，原本一直墊底的柯文哲，聲量曲線從國民黨初選結束後一路往上升，在罵「不要臉」的18日超過其他三人。

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不過這樣隔空對罵，真的有替柯文哲加到分嗎？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的網路好感度可以發現，這一星期蘇貞昌和柯文哲的網路好感度差異不大，蘇貞昌的負面聲量有35.61%，高於柯文哲的34.80%。

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從兩人戰火聲量的分佈來看，蘇貞昌的聲量來源有56.07%在社群上，除了蘇貞昌自己粉專，也有些是新聞媒體的社群平台。不過柯文哲的聲量來源有48.48%都在討論區，包括最愛討論政治時事的PTT八卦版，以及年輕學生在用的Dcard，議題確實擴散。

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有媒體猜測，因為臉書不斷流傳柯文哲「說謊成性」的P圖，才讓他大為光火，瘋狂砲轟綠營；但也有網友認為，柯文哲現在火力全開，為的就是替宣布參選總統試水溫，看看網友對他的興趣及好感度。若要說柯文哲撿到槍是為了刷存在感，透過聲量趨勢和資料分佈分析，這一串言論確實讓他近半年的聲量創新高，外加上柯文哲19日又用「草包」、「菜包」引戰，看樣子柯文哲若持續砲火四射，還會再創下聲量高峰。

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