柯文哲砲火全開嗆菜包、草包、不要臉 網路聲量曝下場
台北市長柯文哲最近火力全開，自從國民黨初選結束後，就狂批藍綠不手軟！除了罵民進黨說謊成性，接受媒體專訪說「自己很怨恨小英」、「韓市長讀的書只夠做北農董事長」，甚至大嗆行政院長蘇貞昌「有夠不要臉」，19日還語出驚人拋出台灣只有「草包」、「菜包」可以選，實在糟糕。連日撿到槍言論，也讓柯文哲的網路聲量創近半年新高！
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢可以發現，近半年跟柯文哲有關的聲量共有3096133筆，這半年的聲量高峰，就是7月18日柯文哲罵蘇貞昌不要臉，當天就有61853筆聲量。第二高的則是柯文哲17日接受媒體專訪，談到自己會不會參選，竟回：「我心裡滿怨恨小英，她好好幹就不會搞出那麼多問題了，我們就沒選不選的困擾。」同時柯文哲也順便嗆了高雄市長韓國瑜「不耐打」、「他不是像我們這種清白從政」，當天有47678筆聲量。
日前柯文哲直指綠營「說謊成性」，讓行政院長蘇貞昌反酸柯應該堅守崗位，才對得起市民，還提到柯曾說連任後會支持總統蔡英文爭取連任，結果柯文哲18日怒嗆，2018年台北市長選舉發生葛特曼事件，「現在蘇貞昌這樣講只能說，實在是有夠不要臉。」19日媒體又詢問高雄市長韓國瑜帶職參選的議題，柯文哲竟說：「今天台灣走到這個地步，只有『草包』跟『菜包』可以選，實在真糟糕。」
前一陣子國民黨、民進黨初選的戰況激烈，雖然兩黨都將柯文哲視為總統大選的對手，將柯納入民調中，但柯文哲卻異常低調，不願在國民黨初選結果公布前做更多表態，網友也將討論的重心轉移。此外，柯文哲今年1月以後的聲量，更常常掉到一萬筆以下，雖然這一連串砲火四射的言論讓柯文哲從谷底回升，18日的聲量更超過六萬，但跟過去如日中天、稱霸網路的局勢相比，還是有段差距。
過去這一個月以來，韓國瑜依舊是聲量最高的政治人物，其次是蔡英文、郭台銘，柯文哲是四人之末。但透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢可以發現，原本一直墊底的柯文哲，聲量曲線從國民黨初選結束後一路往上升，在罵「不要臉」的18日超過其他三人。
不過這樣隔空對罵，真的有替柯文哲加到分嗎？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的網路好感度可以發現，這一星期蘇貞昌和柯文哲的網路好感度差異不大，蘇貞昌的負面聲量有35.61%，高於柯文哲的34.80%。
從兩人戰火聲量的分佈來看，蘇貞昌的聲量來源有56.07%在社群上，除了蘇貞昌自己粉專，也有些是新聞媒體的社群平台。不過柯文哲的聲量來源有48.48%都在討論區，包括最愛討論政治時事的PTT八卦版，以及年輕學生在用的Dcard，議題確實擴散。
有媒體猜測，因為臉書不斷流傳柯文哲「說謊成性」的P圖，才讓他大為光火，瘋狂砲轟綠營；但也有網友認為，柯文哲現在火力全開，為的就是替宣布參選總統試水溫，看看網友對他的興趣及好感度。若要說柯文哲撿到槍是為了刷存在感，透過聲量趨勢和資料分佈分析，這一串言論確實讓他近半年的聲量創新高，外加上柯文哲19日又用「草包」、「菜包」引戰，看樣子柯文哲若持續砲火四射，還會再創下聲量高峰。
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