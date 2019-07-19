連日砲火猛烈 財經專家：柯文哲民調崩潰點會在宣布參選那一刻

2019-07-19 14:26 聯合新聞網 綜合報導



台北市長柯文哲連續多日砲火猛烈，上午受訪時說「台灣走到這個地步，只有草包跟菜包可以選擇，實在是真糟糕」。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲近日動作越來越大，被指為參選總統鋪路。ETtoday新聞雲19日做了最新民調，結果顯示在蔡英文、韓國瑜、柯文哲、郭台銘四人參戰情況下，蔡英文以31.8％的支持度排名第一，其次是韓國瑜30.5％、郭台銘20.7％、柯文哲11.1％。昨（18）台灣競爭力論壇的民調則顯示，若2020總統大選在「三腳督」情況下，韓國瑜支持度37.2%，蔡英文支持度25％，柯文哲21.5％居第3。財經專家胡采蘋表示，從近日柯的動作看來，只是民調下滑到末座就如此崩潰，事實上柯文哲真正民調崩潰點會發生在他宣布參選的那一刻。

2020總統大選白熱化，台北市長柯文哲近來火力全開，連日砲轟民進黨，昨再痛批蔡英文總統沒把總統做好外，對行政院長蘇貞昌提醒柯曾說過「連任後會支持蔡英文爭取連任」，柯文哲二度痛批蘇貞昌「實在有夠不要臉」。

連日來輪番砲轟，是不是意味著要和綠營全面開戰？柯文哲說，不是開戰，是「禮尚往來」，還說自己就是這個調調，「我只要恢復我自己的樣子就好了」，「我已經豁出去了，就是這樣子」。

財經專家胡采蘋在臉書發文，她表示「（柯文哲）民調稍稍下滑到末座就如此崩潰，事實上我想柯市長後來會發現，他真正的民調崩潰點發生在他宣布參選的那一刻，而不是目前他還天真的認為宣布參選後民調將為之大振」。

她也表示，「綠營這幾天的冷處理使他無論如何鬧不起來，似潑婦般加碼罵街失效後，就看韓市長或韓粉如何撕咬這位很快就會走入歷史的素人政治家」，直言「樂曲即將進入終章」。

網友則留言認為「他昨天的頭版言論沒有讓我憤怒，只是疑惑有需要這麼急、這麼大動作嗎？」、「很難想像韓粉柯粉互打的情景」，有人建議「不必這屆出來，下次再出來整合在野力量」。