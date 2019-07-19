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柯文哲猛轟藍綠 北市議員：他選總統起手式

2019-07-19 00:36聯合報 記者魏莨伊／台北報導

台北市長柯文哲近來頻頻對民進黨開砲，先前才嗆黨中央「說謊成性」，又點名蘇貞昌「實...
台北市長柯文哲近來頻頻對民進黨開砲，先前才嗆黨中央「說謊成性」，又點名蘇貞昌「實在是有夠不要臉」。圖／聯合報系資料照片
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台北市長柯文哲近日砲火猛烈，左打綠、右貶藍，還說「已經豁出去了」。議員分析，這是柯參選總統的起手式，更靠這招擺脫邊緣化，重登媒體關注焦點。

國民黨議員張斯綱直言，「這是參選總統起手式」；民進黨議員許淑華也說，「他90%確定要出來選總統」，在民進黨執政下，罵民進黨能提高選民認同感，鎖定討厭民進黨、對國民黨又認同的中間選民。

以左右開砲作為起手策略，能否奏效？許淑華表示，柯以辛辣言語網羅淺藍淺綠，也讓國、民兩黨猜測他「箭在弦上，何時才發？」張斯綱推測，未來1個月，柯會愈來愈「重鹹」，藉以測試選票邊界在哪，更靠這招擺脫邊緣化，重返媒體中央。

不過，「友柯議員」親民黨議員林國成說，柯就是敢講真心話，才受年輕人歡迎，之前收斂許多，最近恢復本性，不管他如何批評藍綠，只是展現原本風格。

時代力量議員黃郁芬則認為，去年市長選舉，民進黨傾力打柯，反而鞏固柯的票源，如今柯左打藍、右打綠，若民進黨回擊對打，不知會不會重蹈覆轍，反增柯的媒體聲量。

許淑華分析，柯文哲參選利基，在於高雄市長韓國瑜得不到知識藍、經濟藍的認同，假如郭台銘參選，會帶走這群選票，成為柯文哲的參選難關。

張斯綱說，中間選民是柯參選利基，一旦選情激烈，藍綠各自歸隊，中間那塊餅夠不夠大，是很大的問題。

2020選舉柯文哲總統大選國民黨民進黨
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