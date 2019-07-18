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全民調非真民意 學者：應採兩階段初選

2019-07-18 17:05台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

右起為吳統雄、施正鋒、呂秀蓮及康仁俊。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報)
右起為吳統雄、施正鋒、呂秀蓮及康仁俊。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報)
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「政黨沒提出最強棒，選民如何選出最好的總統？」世新大學資管系教授吳統雄18日指出，坊間民調公司多違反隨機性，他建議應改為兩階段初選。前副總統呂秀蓮也表示，藍綠兩黨初選採全民調，與實際結果有極大落差，顯示民調無法反映真正民意。

民調淪灌票工具

「台灣黨內初選怎麼是用全民調？」呂秀蓮透露，她日前與前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲見面時，對方的一句話道盡我國黨內初選的許多問題。她表示，採用全民調的問題是黨員被抽到的機率很低，約萬分之五，若黨員中選的機率低，如何選出真正代表政黨的最強棒？

再者，全民調還有不真實與不負責任兩大問題，受測者隱藏真正意見，甚至回答與實際相反，且接電話的人不一定會去投票，這些因素都很容易導致對手陣營灌票，反而推出黨內最弱的對手。呂秀蓮感嘆，每天各家出爐的民調數字都不同，民眾與電視媒體卻花一個晚上的時間談論，若民調本身不正確，豈不是浪費資源？

吳：應採兩階段初選

吳統雄指出，民調要準確應符合三要件：隨機性（等機率性）、樣本數與以及抽樣方法。其中隨機性應符合完整母群清冊（如過去的電話簿）、不可替換樣本。他進一步解釋，許多民調單位已提供並篩選過母體清冊，也有因為樣本數抽不到（沒接電話）就換人，這些都是造成民調與實際選舉結果落差大的因素之一。

不過，吳統雄也認為，因民調公司有營運壓力，無法完全改變民調方式，因此他建議，黨內初選制度應改為兩階段，第一階用全民調取前兩名候選人(若只有兩位則不用)，他說，全民調雖有10%以上誤差，但可以避免現況將一、二名顛倒，第二階段則回復黨員投票，才能回歸政黨政治的基礎，不受外力介入干擾。

「政黨應選出誰適合代表黨參選，而非選出誰最適合當總統，」資深媒體人康仁俊表示，藍綠制度上都面臨初選和投票結果有落差的情況，他認為黨應出選誰最能代表黨，他建議可採公辦初選的方式，以避免民調結果失真。

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