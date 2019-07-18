柯文哲：若與藍綠三腳督 現在選必輸

2019-07-18 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



台北市長柯文哲（中）表示，對選不選總統目前還是很猶豫。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

二○二○總統大選藍綠人選已定案，政壇關注台北市長柯文哲動向。柯文哲前天接受《風傳媒》及《新新聞》專訪，被問到民進黨說如果二○二○總統選戰變三強鼎立，柯就是去年的姚文智；柯表示，如果三強鼎立要贏太困難，蔡英文比姚文智強，韓國瑜比丁守中強，除非他民調贏超過百分之八，所以「我們還在研發原子彈」，現在出來選一定輸。

柯文哲專訪時說，對選不選總統目前還是很猶豫，很多市政都做到一半，反觀韓國瑜比較簡單，什麼事都還沒做。至於怎麼看帶職參選？他說，這是很爛的文化，這是不正常國家現象，根本不應出現。

專訪被問到有在做獨立參選的連署準備嗎？柯說，該做準備還是要準備，「就像有一天突然被逼出來選台北市長時你有辦法應付」；他說，柯文哲是一顆石頭，沒事去鑿他，他不是長出來，是被鑿出來的。二○一四年柯文哲是國民黨製造出來，二○一八年韓國瑜是新潮流製造出來，給韓北農總座做就沒事了，「結果你硬要修理他就變這樣」。

柯文哲昨被問到是不是覺得自己勝選機率低？他表示，自己的思考點不一樣，思考的是台灣的下一步怎麼辦；如果蔡英文繼續幹下去，已經做了三年多了，大概就是這樣子，GDP二萬二、二萬三，人民也不會出現餓死現象；但韓國瑜完全不可測，蔡英文還可以想像大概是什麼樣子，「韓國瑜我實在是想不出來」。

所謂的「原子彈」是什麼？柯笑說，台灣曾研發過原子彈，研發到一半就沒有了；至於原子彈指什麼？柯則說「還在想」。

柯在專訪中還被問到，郭台銘若脫黨參選，會支持嗎？柯回，前提他要選得贏，「不要我支持你，你又選不贏，我不是跟你一起倒楣嗎？」

媒體昨問柯，如果郭台銘選得贏，是否就會挺郭？柯文哲說，這還是一個說服過程，這是信用，一個人的過去歷史、現在的想法，還要估算改進能力，「我們也只能做最佳猜測」。

柯文哲在專訪中還說，本來以為是賴清德跟韓國瑜出線，大打統獨大戰，互相丟泥巴；如果現在自己退出戰場，蔡英文會往中間路線靠；現在有他卡中間，蔡很難往中間靠。

柯幕僚說，隨著韓國瑜出線後，柯參選的機率確實大增，如今柯只是點出藍綠問題，希望激起選民思考「台灣要怎麼樣的未來」。