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蔡、蘇籲韓、柯：堅守市政崗位

2019-07-18 00:12聯合報 記者林河名柯毓庭／台北報導

蔡英文總統昨天表示，每一個人都應站在自己的崗位上打拚。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統昨天表示，每一個人都應站在自己的崗位上打拚。圖／聯合報系資料照片
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正在訪問加勒比海友邦的蔡英文總統昨天表示，每一個人都應站在自己的崗位上打拚，「因為我們都是人民選出來的」。

行政院長蘇貞昌昨天視察災害應變中心後，意有所指說「市長應堅守市政崗位」；他左批高雄市長韓國瑜要全力拚市政，怎麼有餘力選總統？右酸台北市長柯文哲曾說連任後會支持蔡總統二○二○選舉，蘇要大家注意他們怎麼講、怎麼做。

蔡總統「自由民主永續之旅」抵達聖文森。針對中國大陸批評蔡總統此行過境美國是「挾美自重」，總統表示，「我是中華民國的總統，做外交本來就是我的工作，也不需要他們（中國）來說三道四」。

台北市長柯文哲近日對蔡政府砲火全開，還罵民進黨在多個人事案「說謊成性」，蔡英文總統的回應是：「常常聽不懂他（指柯）在說什麼。」

對於國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜批評能力不好與用人風格，蔡總統表示，她做得好不好，自有人民及民意來評斷，「我現在很專心做總統的事情，我相信每一個人都一樣，現在有工作的人就應該在自己的崗位上好好的努力」。

面對媒體詢問韓國瑜要帶職參選二○二○總統大選時，蘇貞昌說要先提醒韓「是選中華民國的總統，不是選中華民國地區」，並質疑韓答應市民要「全力拚市政」，怎麼有「餘力選總統」，時間上如何安排，他準備開眼界。

至於台北市長柯文哲形容今日局面就像是明末時天下大亂，流寇四起，朝廷無力進剿，更批評民進黨一些人事任命根本是「說謊成性」；蘇表示，今日的民主政治都是公開、經人民檢驗，每個人在工作崗位上要努力工作是應該的，「就像我今天第一時間就到中央災害應變中心，就是準備來面對即將到來的颱風」。

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